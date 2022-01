Mehr als 40.000 VW-Mitarbeiter schauten der Betriebsratschefin über das Intranet zu, wie sie in Halle 11, umgeben von hohen Decken und Betonsäulen, umhertigerte, die Menge einschwor und erst einmal ein bisschen Porzellan zerschlug. Seit Monaten kritisiert sie die Führungsetage öffentlich und fordert ein besseres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter. Zwar nur mit verbalen und keinen echten Ohrfeigen, dafür aber mit Drohungen, Misstrauenserklärungen und harten Vorwürfen an Diess, der mit den Ängsten der Mitarbeiter spiele. Das ging so weit, dass VW mittlerweile einen Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats eingeschaltet hat, um einen Kompromiss zu finden. Kommt bald der große Knall?