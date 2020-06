„Mehr Freiraum für seine Aufgaben als Konzernchef“ solle Diess mit diesem Schritt erhalten, heißt es in der Presseerklärung. Ziel sei „eine stärkere Fokussierung“ an der Spitze des Konzerns in der laufenden Transformationsphase der Automobilindustrie. Man hätte auch schreiben können, Diess habe sich leider übernommen oder sei der Aufgabe nicht gewachsen gewesen. Nur hätte man dann sofort gefragt: Warum bleibt Diess dann überhaupt noch Konzernchef? Obgleich man bei VW offenbar den kompletten Bruch mit Diess noch scheut, diese Frage wird ab sofort trotzdem nicht mehr unterdrückt werden können. Eine immense zusätzliche Last liegt nun auf dem VW-Chef und damit auch auf dem Konzern – und das mitten in der schwerwiegendsten Umbruchphase von VW, die auch mit Arbeitsplatzveränderungen und -verlusten einhergehen wird.