Seit Jahren wird um die Zukunft von Thyssenkrupp Steel, der Stahltochter des Essener Thyssenkrupp-Konzerns, gestritten. Wieviel Stahl wird in Zukunft am Standort Duisburg noch hergestellt werden? Gelingt die grüne Transformation? Haben die rund 13.000 Mitarbeiter hier noch eine Zukunft? Am vergangenen Donnerstag legte der ehemalige SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Sigmar Gabriel fristgerecht sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats nieder. Zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder taten es ihm gleich, ein drittes hat seinen Rückzug angekündigt. Zugleich verließen der Vorstandsvorsitzende Bernhard Osburg und zwei weitere Vorstandsmitglieder das Unternehmen.

Den Machtkampf um das Unternehmen hat der Thyssenkrupp-Konzernvorsitzende Miguel López gewonnen, der auch das Vertrauen von Ursula Gather, der Vorsitzenden der Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach-Stiftung, die mit 21 Prozent die größte Aktionärin des Konzerns ist, besitzt. López drängt auf eine schnelle Sanierung. Alles, was Osburg, unterstützt vom Aufsichtsrat, vorschlug, ging ihm nicht schnell und weit genug. Osburg wollte die Produktion von heute 11,5 Millionen Tonnen Stahl im Jahr auf 9,5 Millionen Tonnen senken. López reicht das nicht. Er will Thyssenkrupp wieder auf die Erfolgsspur führen. Mit einer Stahlsparte, die dauerhaft rote Zahlen schreibt, ist das unmöglich.