Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Joerg Helge Wagner:

Joerg Helge Wagner ist Redakteur beim Weser Kurier in Bremen.

Ketchup-König lässt er sich nicht gerne nennen. „Das habe ich als Schüler dauernd hören müssen“, sagt Thomas Zeisner, Inhaber des gleichnamigen Saucenherstellers in Grasberg bei Bremen. 1967, als sein Vater Günther das Unternehmen aus der Bremer Innenstadt auf einen Bauernhof im Umland verlegte, hatte Grundschüler Thomas noch ein anderes Problem: Außer „Ketchup-König“ verstand er nicht viel von dem, was seine Klassenkameraden sagten. Denn die sprachen Plattdeutsch wie die meisten Mitarbeiter in Vaters Saucenfabrik, meist ungelernte ehemalige Landwirtschaftshelfer.

Nach dem BWL-Studium in Münster war für Thomas Zeisner klar: „Bloß nichts mit Tomaten und Gewürzen!“ So landete er im 25 Kilometer entfernten Zeven im Management von Nordmilch, heute bekannt als Deutsches Milchkontor (DMK). Vielleicht wäre er dort geblieben, hätte seine Frau Patricia ihn nicht bedrängt, es mit dem Familienbetrieb doch wenigstens zu versuchen.