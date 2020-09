Das ewige Dilemma des öffentlichen Dienstes, der früher schlicht Staatsdienst hieß, ist es, mit den Unternehmen der freien Wirtschaft in einem ungleichen Wettbewerb um die besten Arbeitnehmer zu stehen. Weil Bund, Länder und Kommunen aber kaum in der Lage sind, so hohe Gehälter zu zahlen wie etwa große Versicherungen, Autobauer oder gar große Tech-Unternehmen, brauchen sie Lockmittel: Es sind quasi unkündbare, vor Insolvenzen geschützte Arbeitsplätze, regelmäßige, an klar definierten Entwicklungsstufen orientierte Lohnerhöhungen, keine nervenzehrenden individuellen Gehaltsverhandlungen, ausreichend Urlaub, geregelte Arbeitszeiten. Auch Sabbaticals, Elternzeit und Teilzeit sind im öffentlichen Dienst meist weniger problematisch als in anderen Sektoren. Wer in den öffentlichen Dienst geht, akzeptiert vergleichsweise weniger Gehalt für mehr Sicherheit.

Mitten in der schwersten Krise Nun ist mitten in der schwersten Wirtschaftskrise der neueren Geschichte der öffentliche Dienst insgesamt betrachtet der wohl sicherste Sektor der Arbeitswelt in Deutschland. Und in dieser Zeit, in der von der inzwischen teilstaatlichen Lufthansa bis hin zum selbstständigen Gastronomen sehr viele Jobs nicht mehr sicher sind, fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft verdi mit ihren rund zwei Millionen Mitgliedern eine Erhöhung der Löhne von 4,8 Prozent mit einer Laufzeit von nur 12 Monaten, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. Bezahlen müssen das die Steuerzahler, die derzeit auch das Kurzarbeitergeld, die Staatsbeteiligungen, die Nothilfen und Kredite und vieles mehr berappen. Vieles von diesen unermesslich hohen Kosten wird erst noch auf uns zukommen. Die Forderungen sind gelinde gesagt eine volkswirtschaftliche Unverschämtheit.

