Es ist nur ein kurzes Nickerchen, ein Powernap in den womöglich anstrengendsten Wochen des CDU-Wirtschaftsministers. Am Montag muss Peter Altmaier seine Industriepolitik verteidigen. Am Dienstag muss er Kritiker wie die Familienunternehmer bei Riesling und Hühnchen besänftigen. Am Freitag seine Mutter beerdigen. Zwischendurch versucht er, die strategischen Weichen für seine weitere Amtszeit zu stellen. Bislang scheint seine Strategie zu sein: weiterhin nach außen so zu tun, als sei alles in bester Ordnung.