Für Beppe Grillo war Paolo Gentiloni der „Mann für alle Jahreszeiten“ oder besser: das „absolute Nichts, bei dem man sich nicht mal an den Namen erinnert“, sagte der Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung einst. Dabei dürfte der Name des neuen EU-Wirtschaftskommissars, der in Zukunft über den Stabilitätspakt und die Haushaltsdisziplin der Mitgliedsländer wachen soll, wohl noch das Flamboyanteste an Paolo Gentiloni Silveri sein. Er stammt aus der Adelsfamilie der Silveri, dem Geschlecht der Edlen von Tolentino, Macerata, Filottrano und Cingoli.

Mit Gentiloni werde ein Bock zum Gärtner gemacht, tönten viele konservative EU-Abgeordnete, insbesondere aus Deutschland: Ausgerechnet ein Italiener, der aus dem Land kommt, das den größten Schuldenberg Europas vor sich herschiebt, zwei Billionen Euro, soll jetzt darüber wachen, dass die Sparmaßnahmen eingehalten werden? Nominiert von der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Vertrauten von Angela Merkel, der Sparmeisterin Europas?

