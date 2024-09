Thyssenkrupp Marine Systems ist die in Kiel ansässige U-Boot-Sparte des in Schwierigkeiten geratenen Stahlkonzerns aus Essen. Die Konzerntochter ist Weltmarktführer beim Bau nichtnuklearer Unterseeboote. In den kommenden Jahren sind gute Geschäfte zu erwarten. Denn die Rüstungsausgaben steigen weltweit. Doch die tief in der Krise steckende Konzernmutter, die Thyssenkrupp AG, will Marine Systems verkaufen. Verhandelt wird schon seit Monaten mit dem US-amerikanischen Finanzinvestor Carlyle, der die Mehrheit an dem Unternehmen erwerben soll. Zudem soll der Staat über die KfW als Minderheitsgesellschafter einsteigen. Ein weiterer Minderheitsanteil bliebe bei Thyssenkrupp.