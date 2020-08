Während die Staatsanwaltschaft mittlerweile gegen aktive und ehemalige Manager ermittelt, ist Michael Jaffé bei Wirecard dafür zuständig, das Chaos zu ordnen. Er wurde vom Amtsgericht München zunächst als Gutachter, dann als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Als solcher kämpft er sich seit Wochen durch die teils chaotisch geführten Unterlagen des Konzerns, muss am Ende so viel Vermögen und Arbeitsplätze wie möglich sichern. Kurz: Jaffé muss retten, was zu retten ist.