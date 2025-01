Herr Döpfner, Ende Dezember schlug ein Meinungsbeitrag von Elon Musk in der zu Ihrem Verlag gehörenden Welt am Sonntag hohe Wellen. Der Tech-Unternehmer hatte darin nämlich eine Wahl­empfehlung für die AfD ausgesprochen – es sei die einzige Partei, die Deutschland aus seiner Misere retten könne. In der Redaktion hatte das großen Unmut ausgelöst, die Chefin des Meinungsressorts kündigte sogar. Seither herrscht Rätselraten, wie der Beitrag von Musk in die Zeitung gelangt ist. Können Sie hier zur Aufklärung beitragen?