Die Bundesregierung sagt am heutigen Tag (...) den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.“ So verkündeten es Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück am 5. Oktober 2008. An diesem Sonntag im Herbst 2008 kam die Finanzkrise im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit an. Schon zuvor hatten die Aufmerksamen unter den Sparern Angst um ihr Geld bekommen und angefangen, in großem Stil das Geld bei der Bank abzuheben. Bilder von langen Schlangen vor Banken aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise waren unbewusst wieder präsent. Die Gefahr, dass es zu einem erneuten Run auf die Banken kommt, war real. Einen Run, der in unserem Geldwesen, in dem rund 90 Prozent allen Geldes von Banken geschaffen werden und damit nur auf dem Papier stehen, immer eine Bankenkrise zur Folge hat. Ohne Vertrauen der Einleger ist keine Bank der Welt überlebensfähig.

Deshalb war es richtig, dass Merkel und Steinbrück damals gelogen haben. Die Bundesrepublik hätte es finanziell nicht stemmen können, für alle Einlagen der Deutschen einzustehen. Das war aber auch nicht nötig. Es genügte, das Vertrauen wiederherzustellen. Gibt es keinen Run, gibt es auch keine Bankenkrise, egal wie gut es um die Banken in Wahrheit bestellt ist.

