Eine Gruppe von Wissenschaftlern berät die Bundesregierung hinsichtlich dieser Strategie, darunter Professoren des Helmholtz-Zentrums, der LMU München und vom Max-Planck-Institut. In einem 21-seitigen Papier, das Cicero vorliegt (hier können Sie das komplette Dokument einsehen), beschreiben die Forscher unter den Schlagworten Kreativität – Verantwortung – Transformation „grundlegende Voraussetzungen für die progressive Lockerung des COVID-19 Lockdown“. Nach Cicero-Informationen hat die Bundeskanzlerin das Papier selbst gelesen. Es ging außerdem nicht nur an das Bundeskanzleramt, sondern auch an das Bundesinnenministerium und die Ministerpräsidenten. Teile der Empfehlungen des interdisziplinären Forscherteams finden sich bereits jetzt im Handeln und Kommunizieren der Regierenden wieder.