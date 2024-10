Gerhard Junior studierte Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Derzeit hospitiert er bei Cicero Online.

Tobias Störmer ist Krankenhausapotheker in den Havelland-Kliniken Nauen.

Herr Störmer, zunehmend wird hörbar, dass sich die Versorgungslage mit Medikamenten in deutschen Krankenhäusern und Apotheken zu einem ernsthaften Problem entwickelt. Immer häufiger fehlen wohl wichtige Arzneimittel, wodurch die Patientenversorgung und alltägliche Arbeitsabläufe in Krankenhäusern erheblich belastet werden. Um die Ursachen und Auswirkungen besser zu verstehen, möchten wir Sie als Krankenhausapotheker befragen. Teilen Sie den von mir eben geschilderten Eindruck?

Ja, genau so kann man das stehen lassen. Wir wenden sehr viel Zeit in der Woche auf, um Alternativen zu organisieren, damit die Patienten irgendwie versorgt werden. Das geht mitunter auch nur im Zusammenspiel mit den Ärzten, weil wir nicht mehr davon reden, dass wir einfach denselben Wirkstoff von einer anderen Firma organisieren, sondern auf eine komplett andere Alternative umspringen müssen. Und vorweggreifend, da es gerade in den Medien ist: Es geht auch um ganz einfache, althergebrachte Arzneimittel wie Kochsalzlösung oder Infusionen, die uns gerade sehr in Atem halten.

Können Sie uns einen allgemeinen kurzen Überblick über die aktuelle Situation in Ihrer Klinik geben? Wie sehr sind Sie vom Medikamentenmangel betroffen?

Wir sehen regelmäßig, dass Antibiotika und Zytostatika fehlen, aber auch ganz gewöhnliche Medikamente z.B. gegen Bluthochdruck oder Diabetes. Hier müssen wir alle Strippen ziehen, um irgendwie etwas zu bekommen, und eben die besagten Alternativen, die wir im Zusammenspiel mit den Ärzten dann bereitstellen können.

Demnach fehlen insbesondere Antibiotika, Zystostatika und Medikamente gegen Diabetes. Welche Alternativen werden dann eingesetzt?

Nehmen wir zum Beispiel Antibiotika. Da sind die Ärzte angehalten, einen Abstrich zu machen, und dann haben sie ein Antibiogramm. Das heißt, der Mikrobiologe wertet aus, gegen welche Antibiotika der Keim empfindlich ist. Und dann kann man anhand dessen die Alternativen gut eruieren. Manchmal ist aber diese gute Alternative nicht oral verfügbar, sie bekommen das Antibiotikum nicht als Tablette. Sie bekommen aber die Infusionsvariante, dann haben Sie den Patienten z.B. fünf Tage lang auf Station im Krankenhaus, weil sie in einer ambulanten Arztpraxis schlecht die Patienten fünf Tage lang mit einer Infusionstherapie versorgen können. In diesem Fall ist die Alternative noch einfach, führt aber zu einer Mehrbelastung der Krankenhäuser.

Bei anderen Medikamenten, etwa für die Bluthochdruck- oder Diabetestherapie, prüft man, was vielleicht noch in Frage kommt, sofern keine Kontraindikation vorliegt. Man muss die Nieren- und Leberfunktion des Patienten überprüfen, und dann fällt vielleicht die eine oder andere Alternative raus. Für sehr viele Erkrankungen gibt es Leitlinien, so auch für den Einsatz von Zytostatika bei Krebserkrankungen, wo man dann vielleicht nicht die Therapie der ersten Wahl nehmen kann, sondern auf Substanzen zurückgreift, die zweite oder dritte Wahl sind. Das versucht man, so gut wie es geht zu umschiffen, sodass man nicht unbedingt für den Patienten die Therapie der zweiten Wahl fährt. Aber es gibt Fälle, bei denen es nicht anders geht.

Das klingt sehr problematisch, besonders wenn man dringend auf solche Medikamente angewiesen ist. Wie stark beeinträchtigen diese Engpässe die tägliche Versorgung der Patienten?

Im Idealfall merkt der Patient nichts. Wir im Hintergrund in der Apotheke merken schon, dass wir mindestens drei bis vier Stunden täglich zusätzlich damit verbringen, irgendwas zu organisieren, zu gucken, was ist überhaupt lieferbar? Was wäre die Alternative? Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, Arzneimittel zu importieren. Das heißt, es kann sein, dass im Ausland das benötigte Arzneimittel zur Verfügung steht und man dann importieren darf. Das ist jedoch nur im Einzelfall unter bestimmten Voraussetzungen möglich; das bedeutet auch, wir dürfen nicht auf Vorrat importieren.

Bei Importen müssen wir in der Regel mit ein bis zwei Wochen Lieferzeit rechnen, somit ist es schwierig, mit einer Therapie rechtzeitig anzufangen oder ohne Unterbrechung weiterzumachen. Manchmal, wenn die Bundesregierung einen befristeten Erlass zum Abweichen von den Vorschriften im Arzneimittelgesetz erteilt, haben wir eine allgemeine Importerlaubnis, die uns auch Freiräume gibt, um mehr als nur für den Einzelfall zu importieren. Importe erfordern in der Regel auch mehr Beratung, da diese sonst die Patientensicherheit gefährden können, denn es ist nicht nur so, dass das Arzneimittel komplett anders aussieht als das, was der Patient oder das medizinische Fachpersonal kennt, da es komplett in einer anderen Sprache wie Englisch oder Italienisch deklariert ist. Dies kann zu Patientenverwirrung führen.

Wir hören, dass es vermehrt auch zu Engpässen bei Medikamenten für Kinder kommt. Können Sie uns sagen, warum es gerade dort zu Engpässen kommt?

Genau begründen kann ich Ihnen das nicht. Es ist so, dass für Kinder geringere Dosierungen notwendig sind. Es gibt gar nicht so die Breite an pharmazeutischen Unternehmen, die das herstellen. Wobei wir das auch bei anderen Arzneimitteln sehen, dass da manchmal nur noch ein bis zwei Firmen auf dem Markt sind, die bestimmte Arzneimittel produzieren. Und dann ist es so, dass wir bei Kindern häufig noch gute Alternativen in der Apotheke selber herstellen können, dass wir also auf Rezepturen umschwenken. Wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel Ibuprofensaft und -zäpfchen selbst in der Apotheke in Kinderdosierungen hergestellt. Die Zäpfchen haben wir selber gegossen, aber dafür ist es nötig, dass wir den Wirkstoff bekommen oder Zäpfchen in höheren Dosierungen für Erwachsene, die wir umarbeiten können. Wir berechnen die Verdünnung auf die Kinderdosierung, und dann heißt es: Zäpfchen aufschmelzen, verdünnen, neu ausgießen, fertig. Aber das klappt erfahrungsgemäß nur zu Beginn eines Lieferengpasses gut, denn umso länger der Engpass anhält, umso schwieriger wird es, weil sie irgendwann keinen Wirkstoff oder die Grundlage für die Eigenherstellung mehr bekommen. Diese handwerklichen Arbeiten in der Apotheke bedingen wiederum einen höheren personellen Aufwand, den es auch zu stemmen gilt. In der Summe denke ich, bei den Engpässen bei Kinderarzneimitteln ist eher die geringe Anzahl an Firmen, die diese herstellen, als eine Ursache zu benennen.

Würden Sie die Versorgungslage bei Medikamenten für Kinder demnach kritischer einschätzen als bei den Medikamenten für Erwachsene?

Insofern etwas kritischer, weil wir bei Kindern häufig besondere Darreichungsformen wie Zäpfchen, Säfte, Trockensäfte haben, und wir können nicht ohne Weiteres auf Tabletten ausweichen, weil die Kleinen mitunter nicht so gut Tabletten schlucken können. Zusätzlich sind nicht alle Arzneistoffe, die bei Erwachsenen eine Alternative darstellen, für Kinder geeignet. Das heißt, die Spannbreite an Alternativen ist eingeschränkter. Und bezüglich der Eigenherstellung von Rezepturen in der Apotheke hatte ich ja schon die Problematik mit der Verfügbarkeit von Wirkstoffen, Grundlagen, aber auch den hohen personellen Aufwand erwähnt. Das sind Punkte, die uns in den letzten Jahren auffielen.

Wir waren bisher nicht gewohnt, dass bestimmte Medikamente, insbesondere derart wichtige, knapp werden. Wir kennen allerdings aus der Corona-Zeit, dass bestimmte medizinische Güter wie die Impfungen knapp waren und priorisiert verteilt wurden. Angenommen, ein bestimmtes Medikament würde nur noch für einen Patienten reichen, aber zwei Patienten brauchen dieses Medikament. Wie würden Sie dann die Verteilung knapper Medikamente in der Klinik priorisieren?

Das ist für den Arzt sehr dramatisch. Da sind wir von der Apotheke tatsächlich ein bisschen außen vor, aber der Arzt steht dann tatsächlich am Patientenbett und muss entscheiden, kriegt das Medikament jetzt der eine oder der andere? Und wonach geht es? Nach Lebenserwartung? Oder weil der eine drei Enkelkinder mehr hat? Da sind wir als Apotheker ethisch und moralisch ein Stück weit raus, aber ich möchte an der Stelle nicht mit dem Arzt tauschen. Das ist eine Situation, in die möchte man die Ärzte nicht bringen. Deswegen versuchen wir, so gut es geht, im Hintergrund alle Möglichkeiten auszuschöpfen, sodass man an irgendwas kommt. Es kann sich jeder vorstellen, dass man so eine Entscheidung nicht treffen möchte. Aber wir hoffen, immer so viel machen zu können, dass der Arzt auch nicht in diese Bedrängnis kommt.

Die Bundesregierung beschloss am 23. Juni 2023 das Gesetz zur Bekämpfung von Arzneimittellieferengpässen. Hat das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungslage geführt?

Ich kann aus der Praxis nicht bestätigen, dass sich da was gebessert hätte. Im Gegenteil, bei ein paar Sachen, wie Kochsalzlösung, Infusionslösung, verschärft sich das aktuell nur noch mehr. Wir haben immer noch genauso viele, wenn nicht mehr Arzneimittel, die nicht lieferbar sind. Entweder braucht das Gesetz noch etwas länger, bis es greift, oder, und da ist aus meiner Sicht das Grundproblem, die Firmen können auch nicht von hier auf jetzt die Produktion hochfahren. Meiner Meinung nach haben die Firmen eigentlich kein Interesse an Lieferengpässen, weil sie dann auch kein Geld verdienen, sind aber im Zuge der Globalisierung auf Zulieferer und somit Lieferketten angewiesen.

Dieses Gesetz bringt uns nicht wirklich was. Wenn man sich mal auf der Seite des BfArM umschaut, was dort alles offiziell im Lieferengpass ist, spiegelt das, wenn ich mich bei mir auf Arbeit umschaue oder mich mit Kollegen aus der öffentlichen Apotheke unterhalte, nicht die Realität wider. Wir haben viel mehr Arzneimittel im Lieferengpass, als dort auf der Seite zu lesen ist. Da scheint es irgendwo einen Informationsbruch zu geben. Vielleicht melden die Firmen die ganzen Lieferabrisse nicht, oder das BfArM kommt mit der Bearbeitung nicht hinterher. Ich sehe jedenfalls keine Besserung bei uns im Alltag oder dass wir uns weniger mit diesem Thema beschäftigen müssen, weil unsere Bestellungen vollumfänglich geliefert werden.

Der Medikamentenmangel ist kein neues Problem. Warum wurde die Thematik durch die Politik so lange vernachlässigt und nicht ganz oben auf die Agenda gesetzt?

Für Apotheker ist dies kein neues Problem, das hatten wir schon vor Corona, und während Corona haben sich die Engpässe bei den einen oder anderen Arzneimitteln weiter verschärft. Meiner Meinung nach ist es so, dass wir Dienstleister generell, ob Krankenhaus, Apotheke, öffentliche Apotheken, relativ viel im Hintergrund rudern, was keiner mitbekommt, um irgendwelche Alternativen zu bekommen, um die Therapien doch sicherzustellen. Und das läuft nach außen hin „zu ruhig“ ab. Trotzdem sagen die Apotheken schon seit Jahren, dass wir mit Lieferengpässen zu tun haben, aber leider sind wir bisher „zu leise“ gewesen.

Welche Maßnahmen müsste die Politik ergreifen, um das Problem langfristig zu lösen?

Es gab schon mal die Idee des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn, dass man die Produktion wieder mehr nach Europa bringen will, damit wir nicht vom chinesischen und indischen Raum abhängig sind. Das Problem ist aber für viele Pharmafirmen, dass die einen entsprechenden Kostendruck mit der Produktion in Europa haben, und die in unserem Gesundheitssystem immer nur nach unten gehenden Preisspirale steht dazu im Gegensatz. Das lässt sich für die Pharmaindustrie nicht wirtschaftlich handhaben. Es gibt Arzneimittel, die produzieren manche Firmen nicht mehr, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Da kommt man dann auch nicht weiter, wenn man nicht bereit ist, für das eine oder andere Arzneimittel mehr Geld in die Hand zu nehmen. Was dann das solidarische Gesundheitssystem vor Herausforderungen stellt. Aber letztendlich nehmen viele Firmen auch aus wirtschaftlichen Gründen Arzneimittel vom Markt oder wollen deswegen die Produktion nicht unnötig hochfahren. Das wäre eine Maßnahme für die Politik, hier konstruktiv mit der Industrie ins Gespräch zu gehen.

Gibt es auch Lichtblicke? Gibt es Hinweise darauf, dass sich beispielsweise in der Politik etwas tut? Oder trat eine Verbesserung der Versorgungslage bei einem bestimmten Medikament auf?

Ja, wir haben immer wieder Medikamente, die aus dem Engpass wieder rausgenommen werden können, da die Lieferung doch erfolgte. Wir haben manchmal auch positive Tage, wo uns ein Hersteller gerade am Telefon sagt, dass die Palette nicht kommt. Und dann kommt die Kollegin verwundert um die Ecke und sagt, da fährt gerade ein LKW vor und der hat genau das, was wir gerade bestellt haben. Da hat man dann doch seltene erleichternde Momente.

Trotzdem kann ich dem immer noch nichts Positives abgewinnen. Im Grunde genommen ist es so, wenn Sie bei dem einen Medikament den Lieferengpass aufgehoben haben und Entspannung haben, dann fängt es an einer anderen Stelle an, brenzlig zu werden. Ich kann also nicht bestätigen, dass da für uns aktuell ein Lichtstrahl am Horizont zu erkennen wäre.

Und von der Politik habe ich aktuell auch das Gefühl, dass das nicht ganz wahrgenommen wird. Ich habe neulich erst wieder was gehört von Herrn Lauterbach, dass das Problem der Lieferengpässe nicht so schlimm oder gar nicht vorhanden sei. So ähnlich hat er sich geäußert, was ich überhaupt nicht teilen kann. Wir haben das Problem, dass viele Krankenhäuser, bedingt durch die Herausforderungen der Coronapandemie, zum Beispiel weil Geldzahlungen ausgeblieben sind, heute Liquiditätsprobleme haben. Aufgrund der geplanten Krankenhausreform, die ja sehr ins Stocken geraten ist, sind viele Krankenhäuser bei Banken nicht kreditwürdig, weil keiner weiß, wie es mit dem jeweiligen Haus weitergeht. Somit fehlen Gelder für Investitionen, und auch die Lieferengpässe kosten unterm Strich die Krankenhäuser mehr Geld, denn die Alternativen, die ich erwähnte, seien es Importe oder Eigenherstellungen in der Apotheke, sind mit Mehrausgaben verbunden. Wenn nicht in Einzelfällen Kommunen oder Landkreise mit in die Bresche springen, dann sieht es überall relativ schlecht aus für unserer Krankhauslandschaft.

Das Gespräch führte Gerhard Junior.