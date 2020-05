Das eigene nationale Gesundheitssystem als besonders positiv wahrzunehmen, ist eine weit verbreitete Sichtweise. Nicht nur in Deutschland. Sie findet sich in Frankreich ebenso, wie in Spanien oder Großbritannien. Darum sollte uns auch ein vergleichsweise besserer Verlauf der Coronapandemie in Deutschland nicht dazu verleiten, unser System als das bestmögliche zu sehen. Zu offensichtlich traten die Schwachstellen zutage. Zu groß ist nun sogar die Gefahr, nun die falschen Schlüsse ziehen, insbesondere für andere Krankheiten, die nicht plötzlich Pause machen.

So scheint etwa in der Diskussion um ausreichend viele Intensivbetten die Qualität von Krankenhäusern inzwischen fast nur noch an der Anzahl der Betten gemessen zu werden. Die Diskussion um Krankenhaus-Qualität droht damit um Jahre zurück geworfen zu werden und sogar zum Opfer von Covid-19 zu werden. Das wäre umso ärgerlicher, als die Krise bestimmte Schwächen insbesondere des Krankenhaussystems offenbart hat:

Schädlicher Krankenhaus-Wettbewerb

So betrachtet die Politik Krankenhäuser noch immer als im Wettbewerb miteinander befindliche Institutionen, die im Prinzip selbst bestimmen können, welche Leistungen sie erbringen (und übrigens auch, wie viele Schutzmasken sie auf Vorrat kaufen) und nicht als „Krankenhaussystem“. Besonders augenfällig war dies, wenn das Kartellamt Fusionen zwischen Krankenhäusern untersagt hat, die dem Wohle des Patienten durch bessere Abstimmung, wer was macht, gedient hätten, ihm aber weniger „Wahl“ gelassen hätten.

In der Krise wird nun klar, dass Kooperation und Koordination nicht nur erlaubt sein sollten, sondern dringend notwendig sind – auf nationaler wie auf internationaler Ebene. So darf etwa nicht vergessen werden, dass die Initiative zum Intensivbettenregister von Ärztinnen und Ärzten ausging und nicht von der Politik.

Weniger Krankenhäuser, mehr Qualität

Die Krankenhausversorgung und -qualität muss künftig von der Bevölkerung her, nicht vom einzelnen Krankenhaus gedacht werden. Wir wissen, wir haben pro Tag einen Herzinfarkt pro 160.000 Einwohner (500 Fälle am Tag in Deutschland) und pro Woche eine neu an Brustkrebs erkrankte Frau pro 60.000 Einwohner (knapp 1400 in Deutschland).

Ein Herzkatheter und Kardiologen rund um die Uhr brauchen eine bestimmte Anzahl an Patienten – ebenso ein Brustkrebszentrum. Technische und personelle Vorgaben und Mindestmengen sind also die erste wesentliche Voraussetzung für Qualität – sie sollten verpflichtend vorgegeben sein. Das würde zu einer Reduzierung der Krankenhauszahlen führen, aber zu mehr Qualität.

Kein Geld für keine Qualifikation

Jeder Bürger sollte erfahren, dass diese von einem Krankenhaus auch eingehalten wird. Deshalb sollten Krankenhäuser ihre Qualitätsentwicklung öffentlich für alle darlegen müssen. Nicht in erster Linie, damit Patienten sich das ihrer Meinung nach beste Krankenhaus aussuchen. Sondern, um insgesamt zu einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung zu animieren. Auch die Pisa-Studie machen wir nicht, damit Eltern die Schule für ihre Kinder wählen, sondern um unsere Schulen insgesamt zu verbessern.

Dazu sollte das Vergütungssystem angepasst werden. Keiner sollte Geld erhalten, wer für die Behandlung eines Patienten gar nicht ausreichend qualifiziert ist – also etwa ein Krankenhaus ohne Stroke Unit für einen Schlaganfallpatienten. Dann kann man auch über Zuschläge für besonders gute Qualität nachdenken, etwa wenn überdurchschnittlich viele Patienten nach einer Hüft-OP wieder schmerzlos laufen können. Dann würden wir auch endlich die oft zu beobachtenden Indikationsausweitungen begrenzen.