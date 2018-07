So kommt Katrin R. wieder in dasselbe Klinikum, das sie etliche Wochen zuvor entlassen hat. Und jetzt finden die Ärzte doch tatsächlich etwas: Angeblich Eierstockkrebs, der bereits bis in den Bauch gestreut hat. Das erklärt den massiven Gewichtsverlust. Katrin R. und ihre Familie sind geschockt. Wie konnte dieser Krebs so plötzlich und so rasant wachsen? Ihr geht es im Krankenhaus von Tag zu Tag schlechter. Sie hat starke Schmerzen, erbricht sich pausenlos und ringt um Luft. Heilen könne man sie nicht mehr, gestehen die Ärzte. Aber der Chefarzt schlägt vor: Mit einer ganz leichten Chemotherapie, die sie kaum spüren werde, könne man ihr noch eine gute Zeit zu Hause, bis zu einem halben Jahr verschaffen.