Als Antje Grothus am 6. Oktober mit dem Rad von dem kleinen Örtchen Buir auf dem Feldweg Richtung Hambacher Forst fährt, wird sie überrascht. Mit ein paar Tausend Menschen hatte die Anti-Kohle-Aktivistin gerechnet. Doch es sind Zehntausende, die in langen Reihen über die abgeernteten Kartoffelfelder strömen. Familien, Studenten und Politgrüppchen – die Veranstalter zählen 50 000, die Polizei kommt auf 30 000 Demonstranten. Die Frau mit den blonden Locken strahlt. Alle, an denen sie vorbeikommt, wollen von ihr gedrückt und geherzt werden.

Antje Grothus ist der Star der Anti-Kohle-Bewegung, ganz besonders heute. Zwei Tage zuvor noch sollten die Hambacher Bäume im Rheinischen Braunkohlerevier gefällt werden. Alle Aktionen, RWE zu stoppen, schienen umsonst. Dann, wenige Stunden vor der Demo, stoppte das Oberverwaltungsgericht Münster die Rodung. Antje Grothus steigt auf die Bühne. Jubel bricht aus. Der Lohn ihrer jahrelangen Arbeit für die Bürgerinitiative „Buirer für Buir“ mündet in Festivalstimmung bei sommerlichen 25 Grad. Sie haben gewonnen, für den Moment.

