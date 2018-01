So erreichen Sie Bastian Brauns:

Nachdem sich Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) erst im November sein Ja in Brüssel für eine Verlängerung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat gegeben hatte, könnte nun die Wende kommen. CDU, CSU und SPD haben bei den Sondierungen besprochen, der Einsatz des Herbizids soll doch beendet werden. Warum dieses Hin und Her? Warum erst das Ja in Brüssel? Ein Gespräch über das Problem von abhängiger Forschung mit Gert Antes.

Die EU lässt das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat nun für weitere fünf Jahre zu. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sagte, sein Ja in Brüssel stütze sich auf wissenschaftliche Fakten. Was sagen Sie dazu als Wissenschaftler?

Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Sie drückt aus, es gäbe eine eindeutige, klare wissenschaftliche Grundlage für seine Entscheidung. Genau das ist aber nicht der Fall. Auch ein Landwirtschaftsminister sollte sich an die Eckpfeiler jeder Technikfolgenabschätzung halten. Dann wäre er nicht zu dieser Aussage gelangt.

