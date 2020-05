Das Problem dabei: Pandemien sind zwar furchtbar, aber nicht zu vergleichen mit Kriegen. Nach Kriegen gibt es eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft. Zum einen, weil die Stimmung zumindest aufseiten der Sieger euphorisch ist, zum anderen, weil echte Zerstörungen beseitigt werden müssen. Geht es um den Wiederaufbau, ist es ein Leichtes, diesen mit Krediten zu befeuern. Bei Pandemien ist das anders, wie eine Studie der Außenstelle der US-Notenbank Fed in San Francisco durchrechnete. In allen zwölf untersuchten Fällen kam es zu einer nur langsamen wirtschaftlichen Erholung. Was hingegen anstieg, waren die Inflation und vor allem die Löhne. Nicht nur im Falle besonders dramatischer Ereignisse wie der Pest und der Spanischen Grippe war dies der Fall, sondern immer. Wiederholt sich dieses Muster, stehen wir vor einer verhaltenen Erholung, die eher inflationär abläuft und steigende Löhne mit sich bringt.