Wir leben in Zeiten, in denen wohl jedes Land auf der Erde mit großen Ausfällen im Tourismussektor zu kämpfen hat. Für Griechenland aber trägt der Tourismus inzwischen fast ein Drittel zum Bruttoinlandsprodukt bei. Wie hart trifft Sie die aktuelle Situation?

In der Tat ist dieses Jahr alles sehr viel anders als in den vergangenen Jahren und wir alle müssen damit umgehen. Und Sie sagen es, die ganze Welt ist davon betroffen. Aber wir managen diese Krise sehr professionell und auch sehr erfolgreich – sehr viel besser als die meisten europäischen Länder, wenn nicht sogar am besten von allen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen.