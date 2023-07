Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Herr Manzel, Sie sprechen fließend Türkisch und sind regelmäßig in der Türkei, wo sie oft Vorträge halten. Auch im türkischen Fernsehen hatten Sie schon einige Auftritte. Woher kommt Ihre Affinität zur Türkei?

Ich bin seit meiner Kindheit in Berlin mit türkischstämmigen Kindern aufgewachsen und habe daher schon zu meiner Schulzeit in Neukölln ein Interesse für die Sprache entwickelt. Während des Studiums lernte ich dann bereits Türkisch und absolvierte einen Teil meines juristischen Referendariats in Istanbul. Zwischen 2011 und 2014 war ich dann juristischer Fachlektor des DAAD an der Istanbul Kültür Üniversitesi. Danach war klar, dass ich beruflich etwas mit Bezug zur Türkei machen werde. Ich landete als Rechtsanwalt im Migrationsrecht und unsere Mandanten sind heute zu 90 Prozent aus der Türkei.

Und dann kam die Idee, Fachkräfte aus der Türkei zu akquirieren?

Genau. Viele Firmen suchten dringend Fachkräfte, fanden diese allerdings nicht in Deutschland und hatten nicht genug Kontakte ins Ausland. Da war die Idee der Vermittlung von Personal aus der Türkei geboren: Denn ich hatte diese Kontakte in der Türkei, um geeignete Fachkräfte für deutsche Arbeitgeber zu finden.

Insbesondere durch meine Verbindung zur Istanbul Kültür Üniversitesi – einer in Deutschland anerkannten Universität, deren Absolventen Fachkräfte im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sind – war der Kontakt zu guten Bewerbern ziemlich schnell möglich. Im Jahr 2019 haben wir mit meiner Frau und Geschäftspartnerin dann eine Personalvermittlung gegründet. Mit diesem Unternehmen sind wir in verschiedene Fachkräfteprojekte eingebunden und vermitteln qualifizierte Fachkräfte aus der Türkei an Unternehmen in Deutschland. Privat und beruflich haben wir damit einen starken Fokus auf die Türkei.

Dringend gesuchte Fachkräfte warten zum Teil mehrere Jahre bis ihre Abschlüsse in Deutschland anerkannt werden. Gleichzeitig initiieren deutsche Politiker im Ausland bilaterale Abkommen, um Fachkräfte aus dem Ausland zu akquirieren. Ist das nicht widersprüchlich?

Hier muss man sehr unterscheiden: Gerade bei IT-Fachkräften ist in der Regel kein langes Anerkennungsverfahren erforderlich. Bei akademischen Fachkräften, also Menschen, die in der Regel mindestens einen Bachelor-Abschluss vorweisen können, finden sich eine Vielzahl anerkannter Hochschulabschlüsse bereits in der Datenbank ANABIN der Kultusministerkonferenz. Wer seine Universität und den Abschluss dort findet, gilt als „akademische Fachkraft“. Die Migration ist dann relativ einfach und ein langwieriges Anerkennungsverfahren meist nicht notwendig.

Bei den Berufen, die unter einem Erlaubnisvorbehalt stehen, unter anderem bei Krankenpflegern und Ärzten, sind gesonderte und spezielle Anerkennungsverfahren durchzuführen. Gerade im Gesundheitswesen spielen Deutschkenntnisse auch eine große Rolle. Viele Fachkräfte können diese eben noch nicht vorweisen und müssen teilweise auch inhaltlich nachqualifiziert werden.

Wieso dauert die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse so lange?

Das liegt in der Regel daran, dass die zuständigen Stellen heillos unterbesetzt sind. Ein „Fachkräftemangel in den Behörden“, könnte man sagen. Und hier beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz: Wir haben zu wenig Fachkräfte, um eine schnelle Zuwanderung von neuen, ausländischen Fachkräften auf den Weg zu bringen. Ein Paradox, welches wir auflösen müssen und sicher auch können. Denn, ich glaube nicht, dass man keine Leute findet; das angebotene Gehalt ist schlichtweg oft nicht attraktiv genug und es werden viel zu wenig öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt, um unsere Verwaltung mit neuem Personal zu entlasten.



Wir haben für alles Geld, wenn es um Waffenkauf oder den Austausch von Heizungssystemen für den Umweltschutz geht. Aber Migration ist ein ebenso wichtiges Thema; wir brauchen hier mehr Geld für den Ausbau der Verwaltung und die Stärkung des Bildungssektors, um Nachwuchs heranzuziehen. Bisher bekommt man als Auszubildender in der Verwaltung kaum 1000 Euro im Monat. Wer kann sich da, bei den aktuellen Mietpreisen etc., bitte noch leisten, eine Ausbildung zu machen? Klar, dass wir da keinen Nachwuchs finden. Hier spart man völlig am falschen Ende. Und ich gehe davon aus, dass uns dies politisch in Kürze auf die Füße fallen dürfte.

Ließe sich die Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Qualifikationen vereinfachen, ohne Qualitätseinbußen hinzunehmen?

Eigentlich dauert es nur bei den nicht-akademischen Berufen und im Handwerk so lange mit der Anerkennung. Hier müsste man eine zentrale sowie öffentlich zugängliche Datenbank aufbauen, bei der alle anerkannten Bildungsinstitute und Abschlüsse im nicht-akademischen Bereich hinterlegt sind. Ein vergleichbares System wie die Datenbank ANABIN bei den Hochschulabschlüssen. Dies würde einiges beschleunigen. Allerdings bezweifele ich, dass die IHKs und Handwerkskammern das mitmachen werden. Denn sie verdienen durch die einzelnen und nicht-standardisierten Verfahren gutes Geld, auf welches man sicher nur ungern verzichten möchte. Daher wird man dort kaum Interesse an einem effektiven Systemwechsel haben.

Neben der bereits erwähnten Aufstockung des Personals muss die Digitalisierung natürlich vorangetrieben werden. Teilweise ist der Austausch zwischen den Behörden viel zu schleppend. Gerade im Bereich der nicht-akademischen Berufe sollte dringend eine öffentlich einsehbare Datenbank zur Verfügung gestellt werden, aus welcher sich ergibt, ob ein bestimmtes Bildungsinstitut bestimmter Bildungsträger bereits anerkannt und als qualifiziert eingestuft wurde.

Glauben Sie, dass die Reformen zur Fachkräfte-Zuwanderung die gewünschten Erfolge erzielen werden?

Das neue Gesetzespaket zur Fachkräfte-Zuwanderung sieht nun auch die Möglichkeit vor, dass Personen mit einschlägiger Berufserfahrung und einem mindestens zweijährigen sowie in ihrer Heimat anerkannten Abschluss zwecks Beschäftigung nach Deutschland kommen können. Diese brauchen dann kein langwieriges Anerkennungsverfahren, welches zur Erlangung des Status als „Fachkraft“ durchgeführt werden müsste. Dies wird einiges erleichtern. Wir werden aber trotzdem Probleme bei den Ausländerbehörden und den Deutschen Auslandsvertretungen bekommen, bei denen ebenfalls viel zu wenig Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Der Bund muss hier dringend aufstocken und es müssten den Ländern auch weitere Gelder, für die Erhöhung des Personals in den Ausländerbehörden, zur Verfügung gestellt werden. Nur dann werden wir es schaffen.

Wie könnte eine solche Entlastung der Behörden aussehen?

Aufstockung des Personals, finanzielle und zweckgebundene Unterstützung der Länder und Digitalisierung sind hier der Schlüssel. Gegebenenfalls sollte man auch über eine weitere Standardisierung von Verfahren und die Verwendung von Künstlicher Intelligenz nachdenken, um die Verwaltung insgesamt zu entlasten. Standard-Korrespondenz, Terminvergaben etc. könnten zum Beispiel durch solche Programme geführt werden.

Welchen Herausforderungen begegnen ausländische Fachkräfte bei der Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse?

Das deutsche Ausbildungssystem ist relativ verschult. Nur wer eine mindestens zweijährige Ausbildung inklusive Berufsschule absolviert, kann im nicht-akademischen Bereich als Fachkraft gelten. In den meisten Ländern der Welt ist das System aber ganz anders: In der Türkei haben sie hervorragende Friseure, die noch nie eine Berufsschule von innen gesehen haben. Stattdessen haben viele von denen bereits mit 11 oder 12 Jahren als Lehrling bei einem Friseur angefangen und das Handwerk „von der Pike auf“ gelernt. Mit Berufsschule ist es dann häufig nichts.

Wir versuchen unser Bildungssystem der Welt „überzustülpen“, was nicht immer klappt. Ich finde es daher auch wichtig, den Fokus auf einschlägige Berufserfahrung zu legen. Denn nicht jeder Schreiner oder Lackierer muss aus meiner Sicht zwingend die Schulbank gedrückt haben, um in Deutschland dem Mangel an Arbeitskräften erfolgreich entgegenzuwirken. Wer eine „positive Erwerbsbiografie“ in seiner Heimat vorweisen kann und dort lange gearbeitet hat, wird dies prognostisch auch in Deutschland tun. Hierauf sollten wir verstärkt achten.

Bundeskanzler Scholz forderte von der Bevölkerung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels die Etablierung einer Willkommenskultur. Allerdings zeigt eine Studie des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung von 2023 (IAW), dass ausländische Fachkräfte Deutschland nach der Erwerbung von Qualifikationen verlassen. Viele klagen über die bei deutschen Behörden erlebten „Ungerechtigkeiten“. Liegt es denn da nicht am Staat selbst, eine institutionelle Willkommenskultur zu schaffen?

Der Staat kann hierbei nur unterstützen. Viele Bürger in unserem Lande haben Vorbehalte gegenüber Ausländern und Menschen mit Migrationsgeschichte. Und nicht alle Geschichten der letzten zehn Jahre waren auch Erfolgsgeschichten. Und wenn die „neuen Fachkräfte“ durch den Staat willkommen geheißen werden und man einen „Willkommens-Kultur“ schaffen möchte, ist das auch ein guter Anfang.

In der Realität werden insbesondere bei den deutschen Auslandsvertretungen viele Fachkräfte leider so behandelt, als wären sie Straftäter. Wir haben in unserem Büro schon gestandene Fachkräfte in Leitungspositionen gesehen, die bei den deutschen Auslandsvertretungen ein regelrechtes Verhör durchlaufen und im Vorfeld schlaflose Nächte überstehen mussten, bevor sie dann endlich zum Vorsprachetermin in der Auslandsvertretung erscheinen konnten. Von „Willkommens-Kultur“ ist da meist nichts zu spüren. Hier muss man entsprechend nachschulen und wir sollten froh sein, wenn qualifizierte Fachkräfte überhaupt nach Deutschland kommen.

Über welche Herausforderungen klagen Ihre Mandanten?

Entscheidendes Problem ist häufig das Bestehen auf das Vorhandensein fließender Deutschkenntnisse. Hierauf legen deutsche Arbeitgeber leider nach wie vor großen Wert, mitunter sogar auch bei Tätigkeiten, die keinerlei Kundenkontakt erfordern. Dabei verfügen die Fachkräfte häufig über gute bis sehr gute Englischkenntnisse und sind willig, deutsch, vor allem in Deutschland, zu erlernen. Und viele deutsche Arbeitgeber glauben auch, dass man für Fachkräfte aus der Türkei sehr geringe Löhne zahlen könnte. Das machen wir dann natürlich nicht mit und „sondern“ solche Unternehmen auch aus. Insoweit ist man sowohl den Fachkräften als auch dem deutschen Unternehmen verpflichtet. Es muss im Ergebnis passen.

Welche weiteren Faktoren monieren Ihre Mandanten?

Problematisch sind bei uns, und das höre ich von der Mandantschaft oft, meistens drei Faktoren: Eine zu langsame Verwaltung/ fehlende Flexibilität, Alltagsrassismus und zu hohe Steuern. Gerade bei dem letzten Punkt können wir im internationalen Vergleich leider nicht mithalten. Die Schweiz, aber auch Holland und andere Länder haben für neue hinzuziehende Fachkräfte sehr viel attraktivere System etabliert. In manchen Ländern muss man in den ersten fünf Jahren nur 30 Prozent der Einkünfte versteuern, was durchaus lukrativ ist.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie von den ausländischen Fachkräften gleich nach ihrer Einreise nach Deutschland? Vor welchen Herausforderungen stehen sie?

Geeignete Unterkünfte sind natürlich in den deutschen Großstädten schwierig zu erhalten. Die Kosten sind viel zu hoch. Und die jungen Leute sind oft schockiert, dass vom Bruttogehalt dann „netto“ nicht so viel übrig bleibt. „Willkommen in Deutschland“, kann ich da nur sagen.

Wie gehen Sie bei der Akquise ausländischer Fachkräfte vor?

Wir sprechen mit den Unternehmen und fragen zunächst ab, welchen Bedarf man hat und welches Profil gesucht wird. In der Kanzlei prüfen wir dann, ob für ein solches Profil überhaupt ein erfolgreiches Visums-/Migrationsverfahren durchgeführt werden kann. Denn die beste Fachkraft nützt nichts, wenn sie in Ankara stecken bleibt. Mit diesen Vorgaben machen wir uns dann in der Türkei auf die Suche. Werden wir fündig, werden entsprechende Profile den Arbeitgebern anonym gezeigt. Wenn es dann passt, kommt es zu einem Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Über Strukturen in der Türkei prüfen wir auch im Vorfeld, ob die Menschen, über den schriftlichen Lebenslauf hinaus, auch insgesamt einen passablen und freundlichen Eindruck machen. Denn nur gute Zertifikate sind nicht alles.

Wie gehen Sie bei der Rekrutierung von Fachkräften konkret aus der Türkei vor?

Im Rahmen unseres größten Fachkräfte-Projektes arbeiten wir unter anderem mit der Istanbul Kültür Üniversitesi zusammen. Die entsprechenden „Fachkräfte-Profile“ der Firmen werden dann auch dort im Portfolio und bei den Studiengängen geprüft. Seitens der Universität wird dann auch geprüft, ob die Kandidaten auf menschlicher Ebene in Ordnung sind. Es ist sehr wertvoll, wenn eine Prüfung bereits durch Strukturen vor Ort in der Türkei erfolgen kann. Mit der Deutschen Management Akademie Niedersachsen haben wir hier bisher auch eine weitere Kooperation. Hier werden die Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet, wenn der deutsche Arbeitgeber dies wünscht.

Was spricht für Fachkräfte aus der Türkei?

Die Türkei hat ein riesiges Potenzial. Die jungen Leute sind oft sehr motiviert, wollen internationale Erfahrungen sammeln und Geld verdienen. Auch die wirtschaftliche sowie politische Lage in der Türkei ist derzeit nicht ganz einfach, was die Motivation erhöht, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Der Altersdurchschnitt in der Türkei ist auch sehr gering, im Schnitt ca. 30 Jahre, was bei 80 Millionen Menschen schon eine erhebliche Zahl ist. Daher gibt es auch ein großes Potenzial in der Türkei. Außerdem ist es für Türken sehr einfach, in Deutschland Fuß zu fassen, weil es hier bereits bundesweit eine sehr große, türkische Community gibt. Deutschland ist auch nicht allzu weit weg, anders als die USA oder Kanada, und insgesamt sehr beliebt bei türkischen Staatsangehörigen.

Das Interview führte Ilgin Seren Evisen.