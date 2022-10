So erreichen Sie Heike Lehner:

Heike Lehner ist Wirtschaftswissen- schaftlerin aus Wien und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Geldpolitik und Umweltökonomie. Sie ist in der Finanzbranche tätig.

Für die meisten kam der gestrige Zinsschritt der EZB nicht überraschend. Man erwartete bereits einen zweiten großen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten. Somit liegt der Leitzins nun bei 2 Prozent. Dieser Schritt war notwendig, um weiter gegen die bei aktuell knapp 10 Prozent liegende Inflation vorzugehen. Die Preissteigerungen liegen also mittlerweile fünf Mal so hoch wie das Ziel der EZB. Nachdem die eigentliche Hüterin der Preisstabilität viel zu lange zu zögerlich gegen die steigenden Preise vorgegangen ist, braucht es daher jetzt ein umso entschiedeneres Entgegentreten. Doch moderne Geldpolitik besteht nicht nur aus Zinsschritten. Bei der gestrigen Sitzung wurden auch noch andere Entscheidungen getroffen, die kritisch zu hinterfragen sind. Darunter auch Entscheidungen, die die Glaubwürdigkeit der EZB für die Zukunft in Frage stellen.

Die aufgeblähte Bilanz der EZB Nachdem die Zinsen nach der Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr weiter sinken konnten, wurde bekannterweise auf sogenanntes Quantitative Easing zurückgegriffen. Die EZB war hier besonders fleißig und kaufte über zehn Jahre lang Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von vielen Billionen Euro. Unter anderem dieses Programm führte zu einer regelrechten Explosion der Bilanzsumme der EZB. Wegen der damals niedrigen Inflationsraten von weit unter zwei Prozent konnte sie das auch tun. Mittlerweile kauft die Zentralbank nur mehr dann Anleihen an, wenn alte auslaufen. Die Gelder werden somit reinvestiert, aber kein neues mehr ausgegeben. Bei der gestrigen Sitzung wurde eine Diskussion erwartet, ob diese Reinvestitionen beendet werden sollten, um die Bilanz weiter zu verkürzen, Liquidität aus dem Markt zu nehmen und somit die Inflationsbekämpfung weiter voranzutreiben.