Wie auch immer man dazu steht: Die Europäische Zentralbank schafft jetzt Fakten. Allerdings nicht so, wie sich Befürworter und Gegner ein bedingungsloses Grundeinkommen vorgestellt haben. Denn was die EZB in die (Finanz-) Welt gesetzt hat, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen für Banken. Ein völlig leistungsloses Grundeinkommen, das, wenn es nicht geldpolitische Änderungen gibt, sich über die nächsten zehn Jahre zu ungefähr einer Billion Euro addieren könnte.