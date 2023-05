So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Was das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in diesen Tagen auf Twitter verkündete, klang wie eine Siegesmeldung: „Radikale Idee ist im Mainstream angekommen: Zwischen 45 und 55 Prozent der Befragten stimmen für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens #BGE. Repräsentative Studie zeigt: Die meisten wünschen sich 1200 Euro ganz ohne Verpflichtung.“ Die entsprechende Pressemitteilung las sich ebenfalls nicht wie das Statement von Wissenschaftlern, sondern eher wie Propaganda von Links: „Je höher, desto besser: Hohe Unterstützung in der Bevölkerung für ein bedingungsloses Grundeinkommen.“

Nun brauchte man eigentlich keine Demoskopen zu bemühen, um herauszufinden, ob sehr viele Menschen für zusätzliche staatliche Geschenke sind oder nicht. „Freibier für alle“ fände wohl in einer Umfrage ebenso eine Mehrheit wie der Wunsch nach einer Dreitagewoche bei vollem Lohnausgleich und gleichzeitiger Arbeitsplatzgarantie bis zum hoffentlich frühen Renteneintrittsalter. Von einer Welt zu träumen, in der es den Menschen ganz ohne oder mit weniger Arbeit gut geht, ist sehr menschlich und zweifellos nicht strafbar.