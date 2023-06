Über drei Monate sind vergangen, seit der umstrittene Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz des Bundeswirtschaftsministeriums erstmals an die Öffentlichkeit gelangt ist, und die Debatte hat sich seitdem nur noch verschärft. Massive Kritik von Energie- und Bauexperten sowie von Mitgliedern des Bundesrats, der Teilverkauf des Heizungsherstellers Viessmann und nicht zuletzt der anhaltende Streit innerhalb der Regierungskoalition haben das Vorhaben Robert Habecks, ab 2024 praktisch nur noch Wärmepumpen zum Neueinbau zuzulassen, ins Wanken gebracht. Der FDP, die das Heizungsgesetz in seiner jetzigen Form blockiert, wirft der Wirtschaftsminister Wortbruch vor; erste Mutmaßung werden laut, die Ampel könnte am Heizungsstreit zerbrechen. Und während in Berlin noch die Colts rauchen, scheint sich in Brüssel schon das nächste Unwetter zusammenzubrauen.

„EU plant härteren Heiz-Hammer als Habeck“, überschreibt die Bild-Zeitung einen Artikel vom vergangenen Mittwoch (7. Juni) und zitiert dazu den Fraktionsvorsitzenden der FDP im Bundestag, Christian Dürr: „Das, was da aus Brüssel kommen soll, halte ich für einen Skandal! Frau von der Leyen würde damit alles torpedieren, worum wir uns hier in Deutschland bemühen.“