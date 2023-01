Die Begründung dafür, dass das in Großbritannien und nicht in Deutschland oder der EU geschieht, ist eine Ohrfeige für die kontinentaleuropäischen Zustände, die noch immer von überbordender Bürokratie und dem angstbesetzten Vorsorgeprinzip beherrscht werden: „Das Vereinigte Königreich konnte Covid-19-Impfstoffe so schnell bereitstellen, weil der Nationale Gesundheitsdienst, akademische Forschungseinrichtungen, die Aufsichtsbehörde und der Privatsektor beispielhaft zusammengearbeitet haben“, bilanzierte Firmenchef Ugur Sahin seine Erfahrungen. „Wir haben gesehen, dass die Entwicklung von Arzneimitteln beschleunigt werden kann – ohne dabei Abkürzungen zu nehmen –, wenn alle nahtlos zusammen auf das gleiche Ziel hinarbeiten.“