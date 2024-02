Dr. Christian Hübner ist in der Konrad-Adenauer-Stiftung Experte für Künstliche Intelligenz. Darüber hinaus arbeitet er zur Blockchain-Technologie und Themen an der Schnittstelle Digitales/Nachhaltigkeit.

Außer Spesen nichts gewesen? Diesen Eindruck vermittelte noch im Januar dieses Jahres das Durcheinander in der Debatte um die europäische KI-Verordnung. Im Mittelpunkt der Kritik standen die befürchteten negativen Auswirkungen der Verordnung auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Sorge um einen möglichen Kontrollverlust bei der biometrischen Gesichtserkennung. Bis zuletzt war unklar, ob sich die Bundesregierung auf eine Zustimmung einigen würde. Am Ende ging alles ganz schnell. Alle EU-Mitgliedstaaten haben zugestimmt. Nun ist das EU-Parlament am Zug. Überraschungen sind dort aber vermutlich nicht mehr zu erwarten, so dass die Verordnung noch in diesem Jahr in Kraft treten könnte.

Die Einigung auf die KI-Verordnung wird mit pragmatischer Erleichterung aufgenommen. Dass es letztlich doch dazu gekommen ist, ist wohl der Sichtweise zu verdanken, dass die EU im internationalen Wettbewerb unbedingt mit einem eigenen KI-Standard präsent sein muss, um nicht den Anschluss zu verlieren. Auch der Aspekt, dass viele betroffene Unternehmen begonnen haben, sich auf Regeln für KI einzustellen, dürfte eine Rolle gespielt haben.

Kern der Verordnung ist die Einteilung von KI-Systemen, wie sie beispielsweise beim autonomen Fahren, in der Medizin oder in Form von Sprachmodellen wie ChatGPT zum Einsatz kommen, in verschiedene Risikokategorien. Mit steigendem Risiko der KI-Anwendungen erhöhen sich auch die regulatorischen Anforderungen für deren Anbieter. Besonders risikoreiche KI-Anwendungen wie beispielsweise Social Scoring sind unter dieser Verordnung verboten. Hochriskante KI-Anwendungen, etwa in Bewerbungsverfahren, erfordern unter anderem dokumentierte Risikoprüfungen und Konformitätsbewertungen gemäß der Verordnung, bevor sie auf den europäischen Markt gebracht werden dürfen. Einfachere KI-Systeme wie Chatbots gelten als risikoarm, müssen jedoch Transparenzkriterien – wie das Kennzeichnen von Deepfakes – erfüllen.

General-Purpose-AI-Systeme wie GPT-4 von OpenAI, die die technische Grundlage für viele fortgeschrittene KI-Anwendungen bilden, werden gesondert geregelt. Sie sind insbesondere dazu verpflichtet, die urheberrechtlich korrekte Verwendung der Trainingsdaten zu dokumentieren und zu gewährleisten. Wenn es sich um besonders große und leistungsfähige KI-Anwendungen handelt, werden diese als systemisches Risiko eingestuft und erfordern weitergehende Prüfungen, wie zum Beispiel Tests auf Anfälligkeit für Cyber-Angriffe, Überwachung und Meldung an Behörden im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls.

Die kontinentaleuropäische KI-Entwicklung droht weiter abgehängt zu werden

Wie sich diese Regeln auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit langfristig auswirken, wird die Zukunft zeigen. Kurzfristig könnte sie jedoch die Innovationskraft Europas mindern. Unternehmen und Organisationen müssen sich angesichts der zahlreichen neuen regulatorischen Anforderungen auf erhöhte Bürokratiekosten einstellen. Für die kleinen und mittleren Unternehmen ist das eine große Last. Sie könnten von geplanten Neugründungen Abstand nehmen oder abwandern.

Verschärfend kommt hinzu, dass die großen KI-Unternehmen wie Google, Meta und Microsoft diese Kosten zum einen vergleichsweise gut verkraften können und es zum anderen keine vergleichbaren europäischen Unternehmen dieser Größenordnung gibt. Die kontinentaleuropäische KI-Entwicklung, die angesichts des anziehenden systemischen KI-Wettbewerbs zwischen den USA und China ohnehin ins Hintertreffen geraten ist, droht damit weiter abgehängt zu werden.

Ein großer Knackpunkt in den Verhandlungen zur KI-Verordnung war der Umgang mit den GPAI-Modellen. Die Bestimmung des systemischen Risikos solcher KI-Systeme soll anhand einer Rechenleistungskennzahl erfolgen. Hierbei hinkt die EU-Verordnung der KI-Entwicklung hinterher. Denn auch KI-Systeme, die unter dieser Schwelle liegen, können erhebliche Risiken aufweisen. Außerdem bremst diese regulatorische Grenze, deren Überschreitung für Unternehmen kostspielig ist, die KI-Entwicklung aus.

Fraglich ist, ob die Verordnung die erhoffte Rechtssicherheit und damit verlässlichere Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen schafft. Die Zwangseinordnung von KI-Anwendungen in Risikokategorien ist ein Einfallstor für Rechtsstreitigkeiten. KI-Systeme mit mehrdeutigen oder sich verändernden Eigenschaften sind nicht immer zweifelsfrei klassifizierbar. Diese Unsicherheit kann zu Investitionsverzögerungen und Zurückhaltung bei der Entwicklung neuer KI-Technologien führen, da Unternehmen zögern könnten, in entsprechende Projekte zu investieren.

Die Verordnung enthält auch Elemente, die Freiraum für Innovationen schaffen

Der Wunsch nach einer einheitlichen europäischen Rechtsumsetzung der Verordnung bleibt vermutlich unerfüllt. Die Erfahrungen mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werfen hier ihre Schatten voraus. Ihre Umsetzung erfolgte zunächst sehr unterschiedlich, was zu erheblichen Unsicherheiten und Mehrkosten für die Unternehmen geführt hat. Dieser Schock sitzt den Unternehmen immer noch in den Knochen, und es besteht die Sorge, dass eine ähnliche Fragmentierung und Uneinheitlichkeit bei der nationalen Umsetzung der KI-Verordnung zu erwarten ist.

Neben den regulatorischen Eingriffen in die europäische KI-Entwicklung enthält die Verordnung aber Elemente, die Freiraum für Innovationen schaffen. So sollen auf der nationalen Ebene sogenannten Reallabore (Sandboxes) eingerichtet werden, um KI-Unternehmen einen weitgehend bürokratie- und regulierungsfreien Raum zum Experimentieren zu bieten. Dies soll dazu beitragen, die Entwicklung und Einführung von KI-Technologien zu beschleunigen. Sie stellen ein wichtiges Instrument für die Entwicklung innovativer KI dar und könnten in naher Zukunft noch eine starke Rolle für die europäische KI-Entwicklung einnehmen.

Außerdem sieht die Verordnung in Teilbereichen geringere regulatorische Anforderungen für Open Source vor. Die Idee dahinter: Mit der Offenlegung von Algorithmen und Datenstrukturen kann eine breitere Gemeinschaft dazu beitragen, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben, was die Robustheit und Sicherheit von KI verbessern kann. Auch wenn die Diskussion um den Nutzen von Open Source anhält, da die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen wie Quellcodes auch einen wichtigen Wettbewerbsfaktor darstellt, so könnte dieser Schritt mit wirtschaftlichem Erfolg belohnt werden.

An die neuen Regeln für KI in der EU werden sich die betroffenen Unternehmen, die großen besser als die kleinen, anpassen, was sie auch bereits tun. Wer das nicht kann, muss sich neuorientieren, gegebenenfalls außerhalb der EU. Auf der politischen Seite ist vor diesem Hintergrund längst die Umsetzung der KI-Verordnung in den Fokus gerückt. Wenn sie als KI-Standard im internationalen Wettbewerb wahrgenommen werden will, muss sie einheitlich umgesetzt werden. Nur so können Unternehmen das ökonomische Potential des EU-Binnenmarktes in der KI-Entwicklung erschließen. Ob die KI-Verordnung hier einen anderen Weg einschlägt als früherer EU-Verordnungen, muss leider mit Blick auf die aktuelle Fassung bezweifelt werden. Die Erleichterung über die Einigung zur KI-Verordnung könnte bald dem Umsetzungsfrust weichen.

