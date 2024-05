Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Dieser Satz müsste eigentlich im Bundeskanzleramt und im gesamten politischen Berlin und überall da, wo in Deutschland politische Entscheidungen getroffen werden, für äußerste Alarmstimmung sorgen: „Die Erosion der Industrie setzt sich fort.“ Der das sagt, ist kein taktisch dramatisierender Oppositionspolitiker, sondern Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, also der öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung aller Gewerbetreibenden in Deutschland, aus Anlass der Veröffentlichung der Frühsommerumfrage des DIHK unter mehr als 24.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen.

Die Aussichten für die Konjunktur sind weiter schlecht: Nur noch 28 Prozent der Unternehmen (statt 29 Prozent zum Jahresbeginn) bewerten ihre Geschäftslage als positiv, während 23 Prozent (nach 22 Prozent) diese als schlecht einschätzen. Der Saldo der Lagebewertung zwischen positiver und negativer Einschätzung setzt damit den Abwärtstrend fort und sinkt von 7 auf nun 5 Punkte. „Damit bestätigen sich die negativen Geschäftserwartungen aus den vergangenen Monaten in der Gegenwart. Diese Eintrübung zieht sich fast durch die gesamte Wirtschaft“, sagt Wansleben. „Besonders besorgniserregend ist, dass sich die Situation der Industrie gegenüber dem Jahresbeginn verschlechtert hat und damit weiter negativ bleibt.“