Seiner Familie gehört die mehr als 110 Jahre alte Drogeriekette. Der 46-jährige Geschäftsführer leitet sie in vierter Generation. Zu der Kette gehören 188 Märkte, die meisten im Großraum Hamburg. Das „Guter Nachbar“-Sein ist ihr Erfolgsrezept. Damit ist eine akribische Ausrichtung auf Stadtteile und Milieus gemeint: Jede Filiale hat ein ganz eigenes Sortiment, abgestimmt auf Lebensstile und Kaufverhalten. Der Laden in der linken Schanze ist voll mit Ökoware. Im Schwulenviertel St. Georg gibt es zweieinhalb Meter Rasierpflege. Der Renner in Blankenese? Teure Naturkosmetik.