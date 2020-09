Das bange Warten hat ein Ende. Am Donnerstag bestätigte das für Tierseuchen zuständige Friedrich-Loeffler-Institut, dass ein im Spree-Neiße-Kreis (Brandenburg) unweit der polnischen Grenze gefundener Wildschweinkadaver der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zum Opfer gefallen ist. Wirklich überrascht vom ersten deutschen ASP-Fall war niemand.

Seit Jahren hatte sich das Virus in großen Teilen Osteuropas ausgebreitet und unaufhaltsam den deutschen Grenzen genähert, sogar deutlich langsamer als ursprünglich befürchtet. Und niemand konnte ernsthaft glauben, dass Schutzmaßnahmen wie die Errichtung von elektrischen Grenzzäunen und die drastische Erhöhung der Abschussquoten für Wildschweine das Übergreifen nach Deutschland effektiv verhindern könnten.

ASP ist also angekommen und wird auch nicht so schnell wieder verschwinden. Das ist aber auch schon die einzige Parallele zur Corona-Pandemie. Denn für Menschen ist das Virus absolut ungefährlich. Das gilt sogar für den Verzehr ASP-belasteter Schweinefleischprodukte.

Alarmstufe Rot für die Branche

Doch für die deutsche Fleischindustrie bedeutet ASP Alarmstufe Rot. Auch wenn die meist tödlich verlaufende Krankheit bislang bei nur einem Wildschwein festgestellt wurde, gelten dann in einem Sperrbezirk rund um die Fundstelle sofort umfangreiche Restriktionen auch für Schweinemäster – zum Beispiel Regeln, die den Transport betreffen. Übertrieben ist das keineswegs, denn die Übertragungswege sind vielfältig und nicht lückenlos zu kontrollieren. Wichtige Abnehmerländer, wie etwa Südkorea, haben sofort die Reißleine gezogen und den Import von Schweinefleisch aus Deutschland gestoppt.

Wenn die Seuche in weiteren Regionen auftaucht – womit zu rechnen ist – könnte die ganze Just-in-Time-Produktionskette der Schweineindustrie von der Ferkelaufzucht über die Mäster bis zu den Schlacht- und Zerlegebetrieben schnell ins Wanken kommen. Wenn dann auch noch Übertragungen auf Hausschweine stattfänden – womit ebenfalls zu rechnen ist – wäre endgültig Land unter für die Branche. Ein infiziertes Tier würde unweigerlich die Tötung aller Tiere des jeweiligen Bestandes nach sich ziehen, und spätestens dann würde der Export endgültig komplett zusammenbrechen.

Erbarmungsloser Preiskampf

Aber sollte man den möglichen Crash dieser Branche nicht vielmehr als Chance sehen, die absurden Wucherungen der industriellen Billigfleischproduktion nachhaltig zu überwinden? Ja, das sollte man. 5,2 Millionen Tonnen Schweinefleisch wurden 2019 in Deutschland produziert, dafür wurden 55 Millionen Schweine geschlachtet. 2,4 Millionen Tonnen gingen in den Export, davon fast ein Viertel in Nicht-EU-Staaten.

Nicht nur beim Export, sondern auch auf dem Binnenmarkt herrscht ein erbarmungsloser Preiskampf. Dennoch generieren die großen Konzerne der Branche Milliardengewinne. Den Preis dafür zahlen andere. Industrielle Schweinemast in dieser Größenordnung ist die Hauptursache für die viel zu hohe Nitratbelastung der Böden, die auch die Trinkwasserversorgung in einigen Regionen vor erhebliche Probleme stellt. Längst steht Deutschland dafür in der EU am Pranger. Völlig zu Recht.

Der Crash des „Schweinesystems“

Die von einigen Großbetrieben dominierte Schweineverarbeitung ist wiederum eines der hässlichsten Gesichter der deutschen Arbeitswelt, wovon die seit einigen Monaten auch im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit registrierten katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen der im Tönnies-Konzern eingesetzten osteuropäischen Vertragsarbeiter zeugen. Auch für diese Erkenntnis bedurfte es offenbar einer Pandemie, in Form der schnellen Verbreitung des Corona-Virus in Fabriken und Unterkünften.

Falls eine Ausbreitung von ASP und die dann einsetzende Kettenreaktion bis hin zu Exportverboten zu einem Crash des deutschen „Schweinesystems“ in seiner bisherigen Form führen sollten, wäre dies – trotz kurz- und mittelfristiger ökonomischer Verwerfungen – kein Unglück. Im Gegenteil: Er könnte ein wichtiger Ausgangspunkt für eine umfassende Neuausrichtung der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft sein. Ökologischer, sozialer, binnenmarktorientiert, qualitätsorientiert und auf die umfassende Entwicklung der ländlichen Räume ausgerichtet.