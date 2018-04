Ma, der dafür bekannt ist, meist erst am frühen Morgen ins Bett zu gehen, genehmigt das Projekt schnell. Auf der Suche nach dem besten Konzept lässt er mehrere Teams intern gegeneinander antreten. Eine kleine Entwicklertruppe aus Guangzhou gewinnt. Ihre Chat-App überzeugt mit klarem, übersichtlichem Design – bereits wenige Wochen später steht sie in den App-Stores zum Download bereit. Ihr Name: Weixin – oder auf Englisch: We Chat.