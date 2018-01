Er prognostiziere ein „Weiter so“ der Großen Koalition, sagt Frank A. Meyer im Gespräch mit Cicero-Redakteur Alexander Kissler. Das liege nicht nur daran, dass die SPD sich dafür aussprechen wird. Es liege vor allem an Angela Merkel. Sie sei der „Gordische Knoten“, den es zu zerschlagen gelte, wenn es in Deutschland vorangehen soll. Aber das wage in der Union kaum jemand auszusprechen. Es brauche nicht nur einen Aufbruch, sondern vielmehr einen Ausbruch. In Deutschland, so Meyer, herrsche eine besondere Form des Untertanengeistes. Alles Sein sei vernetzt mit dem Sein der Bundeskanzlerin.

Man könne das auch an der Presse erkennen, die nach Christian Lindners (FDP) „Nein“ bei den Jamaika-Sondierungen über diesen hergefallen sei. Der habe sich aber eben dieser Alternativlos-Logik entzogen. Er sei eben ein Liberaler. Meyer sagt, er lese viel davon, Angela Merkel müsse ihre Nachfolge regeln. Aber genau darin drücke sich erneut dieser Unterwerfungsgeist aus. Nicht die „Königin“ muss ihre Nachfolger wählen, sondern die Partei.