Meyers Blick auf... ...die EU-Erweiterung

Die EU soll weiter wachsen, zumindest nach dem Willen einiger Länder in Osteuropa. Im nächsten Teil seiner Video-Kolumne „Meyers Blick“ spricht Frank A. Meyer mit Cicero-Redakteur Alexander Kissler darüber, warum das vorerst keine gute Idee sei. Die EU, so Meyer, sollte keine Institution mit historisch erzieherischer Aufgabe sein, die Staaten eine Rechtsstaatlichkeit erst beibringen müsse.

Die Länder des Balkans etwa seien schlicht noch nicht so weit, der EU beizutreten. So habe der Kosovo eine mafiöse Koalition, in Montenegro herrsche ein Oligarch und in Serbien Klientelwirtschaft. Statt einer Sofortmitgliedschaft könnten die Staaten aber dem Europäischen Wirtschaftsraum beitreten, wie etwa Norwegen. Die EU solle sich aber gerade angesichts ihrer Probleme mit Ungarn und Polen nicht noch mehr Probleme mit Ländern aufhalsen, die noch nicht so weit seien.