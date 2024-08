Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Die Welt des Konsums ist von der Suche nach Superlativen geprägt. Alles wird getestet und bewertet, es werden Sieger und Verlierer benannt. In bestimmten Bereichen kann das durchaus Sinn machen. So lassen sich zum Beispiel die Reißfestigkeit von Müllbeuteln oder die Reinigungskraft von Geschirrspültabs relativ objektiv ermitteln. Auch bei Staubsaugern oder Rasenmähern sollte das funktionieren. Institutionen wie die 1964 gegründete „Stiftung Warentest“ mit ihrem seit 1966 monatlich erscheinendem Testmagazin und mittlerweile auch einem umfangreichen Online-Angebot genießen in Teilen der Bevölkerung großes Vertrauen und beeinflussen auch Kaufentscheidungen.

Die Marktmacht der Weinkritiker Nicht so einfach ist das allerdings, wenn es um Nahrungs- und Genussmittel geht. Zwar gibt es auch da einige objektivierbare Kriterien, etwa Inhaltsstoffe betreffend. Aber fragwürdig wird es, wenn die Sensorik ins Spiel kommt. Denn da geht es vor allem um höchst individuelle Geschmacksvorlieben. Und besonders fragwürdig wird das bei der Bewertung von Wein, wo sich eine globale Armee von mehr oder weniger professionellen Testern bemüht, im Auftrag von Medien, Weinbauverbänden oder auch großen Handelsketten mittels Verkostungen „große Weine“ zu identifizieren.