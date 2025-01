Unwort des Jahres

Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Es begann als Scherz. Vermutlich war es Cem Özdemir, der vor fast zehn Jahren in einer Rede den Ausdruck „biodeutsch“ populär machte. Das war liebevoll ironisch gemeint und sollte Menschen kennzeichnen, die schon etwas länger hier leben – um es in den Worten einer ehemaligen Kanzlerin auszudrücken. Erstmals verwendet wurde der Ausdruck laut grüner Heinrich-Böll-Stiftung (!) jedoch von dem türkischstämmigen Kabarettisten Muhsin Omurca – im Rahmen eines Kabarettprogramms.

Und tatsächlich ist der Ausdruck „biodeutsch“ ja auch ganz lustig. Denn er verbindet – linguistisch gesehen – das positiv konnotierte Präfix „bio“ mit der Bezeichnung von Menschen, deren Vorfahren schon vor Jahrhunderten in Westfalen, Schwaben, Bayern oder Sachsen siedelten.

Die Pointe der Formulierung liegt darin, dass sie positive Assoziationen aus der ökologischen Tierzucht wie „artgerecht“, „Bodenhaltung“ oder „freilaufend“ auf Menschen anwendet und diesen damit eine Art Schutzstatus zuspricht. Was natürlich auch bedeutet: Biodeutsche – das ist eine bedrohte Art.

Zugleich werden damit – und das ist ein typisches Kennzeichen von Humor – zwei verschiedene sprachliche Felder übereinandergelegt. Einerseits die alternative Lebenskultur mit ihren Bioprodukten, die mit der politischen Linken verbunden wird. Andererseits das Denken in Abstammung und Blutsverwandtschaft, wie man es bei der äußersten politischen Rechten vermutet.

Ironie ist den politisch korrekten Hütern der Sprache zu anstrengend

Wie jeder gute Witz ist der Ausdruck „Biodeutscher“ also doppelbödig, uneindeutig und interpretatorisch offen. Man kann ihn als possierlich wahrnehmen, als ironisch, als liebevoll, abwertend oder zynisch. Aber so viel Intelligenz ist den politisch korrekten Hütern der Sprache und allzeit bereiten Kämpfern gegen rechts natürlich zu anstrengend. Vermutlich ist es ihnen gedanklich auch einfach zu kompliziert. Also wählte man den Ausdruck „biodeutsch“ zum Unwort des Jahres.

Wer jetzt allerdings glaubt, die Jury sei von der Befürchtung getragen gewesen, der Ausdruck „biodeutsch“ würde Deutsche diskriminieren und sei daher menschenverachtend, irrt jedoch gewaltig. Tatsächlich sind die selbsternannten Sprachinquisitoren der Ansicht: „Die mit dem Gebrauch von biodeutsch einhergehende Unterteilung in angeblich ,echte‘ Deutsche und in Deutsche zweiter Klasse ist eine Form von Alltagsrassismus.“

Chapeau, darauf muss man erst einmal kommen. Da prägt ein türkischstämmiger Kabarettist einen Ausdruck, um sich liebevoll-spöttisch über seine deutschstämmigen Mitbürger lustig zu machen. Dann gerät der Ausdruck in den ironischen Sprachgebrauch. Und zehn Jahre später sehen die biederen Sprach-Gouvernanten der Unwort-Jury in dem Begriff einen rassistischen Ausdruck. Das ist an sich schon wieder ein netter Scherz und kabarettreif.

Natürlich definieren sich überall auf der Welt Menschen über ihre Abstammung

Natürlich wissen die Jurymitglieder ganz genau, dass der Ausdruck „biodeutsch“ so gut wie immer ironisch verwendet wird. Aber allein die Tatsache, dass man ihn unironisch verwenden kann, um unter der Hand zu kommunizieren, dass es Deutsche gibt, die von Deutschen abstammen, und Deutsche, die nichtdeutsche Wurzeln haben, ist den Sprach-Spießern suspekt.

Dabei beschreibt diese Feststellung lediglich eine Tatsache – genau darauf beruht ja der Witz. Und natürlich definieren sich überall auf der Welt Menschen über ihre Abstammung und die Herkunft ihrer Vorfahren. Das ist nicht diskriminierender als die Feststellung, dass in der eigenen Familie Stupsnasen verbreitet sind. Auch das diskriminiert nicht andere Familien mit großen Nasen. Es beschreibt einfach nur eine biologische Tatsache.

Doch genau dieses Spiel mit historischen und biologischen Fakten, mit popkulturellen Assoziationen, mit sprachlicher Ambivalenz und Ironie ist den Hütern des unterkomplexen und daher korrekten Denkens nicht geheuer. Hier liegt neben der Peinlichkeit der Wahl (und der Institution der Unwort-Jury an sich) das eigentliche Problem: die in unserer Gesellschaft inzwischen epidemische Bereitschaft zum moralisch verklemmten Oberlehrerton.