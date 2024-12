Natürlich gibt es auch in der kulinarischen Welt ständig irgendwelche Retro-Wellen. Aber manche Speisen scheinen dermaßen aus der Zeit gefallen zu sein, dass einen ihr Auftauchen dann doch in Erstaunen versetzt. So erzählte mir neulich eine gute Freundin, dass ihre Sportgruppe sie gebeten habe, für das Büfett einer Weihnachtsfeier „Russische Eier“ zuzubereiten. Und das in einer Zeit, in der vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine etliche Lebensmittelproduzenten, Supermärkte und Gastronomen alles, was irgendwie nach Russland klingt, aus dem Sortiment genommen haben. Und bei der Sportgruppe handelt es sich keineswegs um einen Kreis eingefleischter Putinistinnen, sondern um gesetzte Damen aus der Mitte der Gesellschaft.

Zudem sind „Russische Eier“, die vor einigen Jahrzehnten noch zum kulinarischen Alltag bei häuslichen abendlichen Platten und auch bei Büfetts gehörten – zumindest nach meiner Wahrnehmung – schon lange in der Versenkung verschwunden. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, wann mir diese Variante gefüllter, hartgekochter Eier das letzte Mal begegnet ist.