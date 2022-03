Es ist mal wieder Weltfrauentag, in Berlin jedenfalls. Hier in Bayern sieht das anders aus: Bei uns im Süden wäre es ein stinknormaler Dienstag mit mittags sonnigen 5 Grad Celsius, wäre die Weltlage nicht, wie sie ist. Denn in der Ukraine herrscht bekanntlich Krieg, was derzeit auch maßgeblich den Arbeitsalltag unserer Redaktion bestimmt. Aber am Dienstag war eben auch Internationaler Frauentag und dieser auch bei Cicero Thema.

Weil dem so ist, habe ich am Morgen zwei Texte gelesen. Der eine ist von Hugo Müller-Vogg, der wunderbar pointiert über den Weltfrauentag schreibt. Der andere ist ein Interview mit dem ungarischen Präsidenten Viktor Orbán, der seine Perspektive auf den Ukraine-Krieg erläutert. Beide Texte darf ich Ihnen trotz der derzeitigen Weltlage reinen Gewissens und zwar gleichberechtigt ans Herz legen.