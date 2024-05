Nun hat sie noch deutlicher gemacht, was ihre politischen Überzeugungen sind – und damit auch, was an deutschen Universitäten eben längst nicht nur von einigen verstrahlten Studenten, sondern von deren tonangebenden Professoren öffentlich gedacht und gefordert wird. Auf X hat sie einen Tweet mit einem „Gefällt mir“ versehen, auf dem türkische Demonstranten Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Hakenkreuze auf die Brust gemalt haben. Ihr gefiel auch ein Tweet, in dem der Autor in einer Replik auf Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger einen „Völkermord im Gaza“ [sic] behauptete. Als Stark-Watzinger twitterte, dass Israel auch in Forschungsfragen ein Wertepartner sei, likte die TU-Präsidentin einen Kommentar eines Nutzers Raid, der Israel Kriegsverbrechen unterstellte: „Wir sind Wertepartner mit (sic!) Kriegsverbrecher?“ Der Beitrag in der Jüdischen Allgemeinen endet mit der nachträglichen Ergänzung: Mittlerweile hat Geraldine Rauch ihren X-Account gelöscht.