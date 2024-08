Wenn die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang mit einem blumigen Top und Strasssteinen über den Augen mit zehntausenden vorwiegend weißen Bürgerkindern „Fuck the Patriarchy!“ singt, dann ist Taylor Swift in der Stadt. Im vorliegenden Fall in meiner Stadt. Ende Juli spielte Swift in München zwei Konzerte. Rund 70.000 Fans kamen jeweils ins Olympiastadion, weitere zehntausende „Swifties“ trafen sich im Olympiapark drumherum.

Insbesondere am Olympiaberg kam die bewegte Meute zusammen, um einer Künstlerin zu lauschen – und lauthals mitzusingen –, für die man keine Tickets mehr bekommen hat, oder deren Tickets man sich nicht leisten konnte. Ist aber auch alles teuer zurzeit: Mietpreise hoch, Latte-Macchiato-Preise hoch. Und dann kosten die Soja-Bohnen im Rapunzel Webshop auch noch 2,99 Euro pro 500 Gramm. Da muss man als junger Mensch eben Prioritäten setzen.