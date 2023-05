Der Mini-Absturz hat zwei Gründe: Erstens haben sich andere Länder bei jenen Parametern, die ROG in seine Bewertung einfließen lässt (politischer Kontext, rechtlicher Rahmen, Sicherheit), im Vergleich zum Vorjahr verbessert. So die Niederlande, Tschechien, Kanada, Lettland und die Slowakei; auch Osttimor und Samoa haben Deutschland überholt, allerdings nur mit einer minimalen Verbesserung in der Gesamtbetrachtung. Zweitens waren die von ROG gezählten Angriffe auf Journalisten bei Demonstrationen in Deutschland im Jahr 2022 aber auch so hoch wie nie: Ganze 103 Vorfälle dieser Art hat ROG dokumentiert.