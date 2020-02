Stadtgespräche im Februar Berlin bleibt frei!

So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Fünf gute Jahre

Peter Altmaier mag sich zwar als Wirtschaftsminister schwertun, ein sprachliches Multitalent ist er allemal. Einst überraschte der Saarländer während einer Talkshow bei Anne Will mit einem spontanen Redebeitrag in fließendem Niederländisch; unlängst gab er sich auf Twitter auch noch als versierter Altsprachler zu erkennen. Dort kommentierte er einen FAZ-Artikel über das wachsende Interesse an Altgriechisch bei Gymnasiasten mit den Worten: „Mir haben 5 Jahre Altgriechisch unendlich mehr gegeben, als 9 Jahre Latein. Für SextanerInnen wär es u. U. leicht, mit Griechisch zu beginnen, weil die Grammatik uns näher steht.“ Falsche Kommasetzung und die sprachverhunzende Verwendung der Binnenversalie konnten neun Jahre Griechisch bei Altmaier indes nicht verhindern. Alexander Marguier

Rabiate Kämpfe Dramatische Nachrichten erreichen uns nicht nur aus dem britischen Königshaus (Stichwort Megxit), sondern auch von einem weniger bekannten Adelsgeschlecht. Um genau zu sein: von der Nacktmull-Königin, die im Berliner Tierpark während der zurückliegenden sechs Jahre in absolutistischer Weise über ihr Nacktmull-Volk geherrscht hatte. Doch nun sei diese Regentschaft in einem blutigen Machtkampf beendet worden, teilte der Tierpark in einem offiziellen Kommuniqué mit. Die Königin sei im Zuge harter Auseinandersetzungen („es wurde sehr rabiat gekämpft“) von jüngeren Thronanwärterinnen im Wortsinn weggebissen worden. Inzwischen habe die neue Königin ihre Macht konsolidiert; die gestürzte Nacktmull-Queen hinterlässt übrigens 450 Nacktmull-Nachkommen. Alexander Marguier

