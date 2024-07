Bayern führt verpflichtende Sprachtests im Kindergarten ein. Schulanfänger, die nicht richtig Deutsch können, müssen ein Jahr warten und zunächst den „Vorkurs Deutsch“ im Kindergarten absolvieren, der vier Stunden pro Woche umfasst. Das ist ein überfälliger Schritt in die richtige Richtung, doch den Ernst der Lage hat die Öffentlichkeit noch längst nicht erfasst.

Ein Beispiel: Auf dem Tisch in der KiTa liegen einige Legosteine eng beieinander. „Passt genau auf, was jetzt passiert!“ Ich schiebe die Steine auseinander, so dass sie einen großen Kreis bilden. „Sind es jetzt mehr Steine geworden?“ Die Vorschulkinder sind unschlüssig. Manche nicken, andere schütteln den Kopf. „Was hat sich denn verändert?“, frage ich – und ergänze sofort, weil das Wort „verändert“ höchstens die Hälfte versteht: „Was ist jetzt anders als vorher?“

Das mache ich zur Zeit mit täglich neuen Kindern, da ich Dienstleister für professionelle Vorschule an KiTas bin. Derzeit werden die Gruppen für 2024/25 eingeteilt. Die Frage ist eigentlich ein Test zur Invarianz, d.h. zur Fähigkeit, die Eigenschaft „Menge“ von der Eigenschaft „Abstand“ oder „Größe“ getrennt zu betrachten. Diese Fähigkeit entwickelt sich im Vorschulalter, und es ist ein gutes Thema, um mit Kindern gemeinsam zu forschen. Doch heute frage ich das primär, um zu sehen, inwieweit die Kinder ihre Beobachtungen in Worte fassen können. Und das Ergebnis ist ernüchternd – wohlgemerkt im drittreichsten Landkreis Deutschlands, nicht in einem Brennpunktviertel.

Wenn Zweijährige nur 50 Wörter sprechen

Typische Antworten sind: Schulterzucken, „Da!“ oder Zeigegesten und „Jetzt sind die da so“. Kommt nichts Besseres, lege ich Satzanfänge nahe: „Zwischen den Steinen ist jetzt meeehr …?“, und frage „Wie kann man das beschreiben?“, „Was habe ich gemacht?“. Selbst mit Hilfe sagt nur eines von sieben Kindern „Sie brauchen nun mehr Platz“ oder „Du hast sie weiter auseinander gelegt“. Etwa eines von 15 Kindern kann erklären, was „Zwischen den Steinen ist jetzt mehr Abstand“ bedeutet. Das afrikanische Mädchen mir gegenüber, laut Kinderarzt acht Jahre alt, laut Eltern fünf, zeigt zum Fenster hinaus und sagt „Look, a Vogel on the bobo.“

Als William und Clara Stern 1907 das bahnbrechende Werk „Die Kindersprache“ verfassten, beobachteten sie um den zweiten Geburtstag herum einen Wortschatz von 100 bis 300 Wörtern bei Kindern aus bürgerlichen Haushalten. Nach über 100 Jahren KiTa-Professionalisierung, Bildungspolitik, öffentlichen Büchereien und Elternaufklärung müsste man eigentlich erwarten dürfen, dass die bürgerliche Bildung von 1907 den Massen von 2024 verfügbar ist. Doch heute sind Kinderärzte froh, wenn Zweijährige 50 Wörter sprechen, und der Wortschatz von Schulanfängern sinkt seit mindestens zehn Jahren beobachtbar.

Das böse Wort: „Defizit“

Auch ich erlebe bei jungen Kindern besorgniserregend große Sprachprobleme; deutsche Muttersprachler eingeschlossen. Selbst die Fünfjährigen zeigen viel zu oft Leitsymptome von Sprachentwicklungsstörungen, die eigentlich mit 36 Monaten gelten: häufige Verwendung von Passepartout-Wörtern wie „so“, „machen“, „dings“, morphologische Fehler (z.B. „das Katze fressen“), syntaktische Fehler („Ich heimfahre“, „Warum du gehst?“), fehlendes Verständnis von Nebensätzen und Konjunktionen („Bevor du den Spitzer holst, musst du deine Stifte vom Boden aufheben“), desorganisiertes Erzählen, phonologische Auffälligkeiten wie das Auslassen, Ersetzen oder falsch Sprechen von Lauten („Bumeohl“ statt „Blumenkohl“, „Tinderdarten“ statt „Kindergarten“). Je mehr sich Eltern darauf verlassen, dass die KiTa die gesamte Bildung und Erziehung übernimmt, desto stärker sind diese Probleme ausgeprägt. Bei den Drei- bis Vierjährigen zeigt meiner Erfahrung nach die Mehrheit solche Defizite.

Da ist es, das böse Wort: „Defizit“. Wenn Sie heute einen Pädagogen richtig derb beschimpfen wollen, werfen Sie ihm „Defizitorientierung“ vor und bezeichnen Sie verpflichtende Lerneinheiten als „übergriffig“. Seit den frühen 2000er Jahren hat sich nämlich die „neue Kindheitspädagogik“ durchgesetzt, deren Neusprech den Himmel auf Erden verhieß: „Ressourcenorientierung“, „von den Stärken ausgehen“, „Selbstbildung“, „kindzentriert“ und „Teilhabe“ sind Schlagworte, mit deren Hilfe man jeden Widerspruch in die Ecke der schwarzen Pädagogik stellt. „Defizitorientierung“ ist das Totschlagargument gegenüber allen, die das Fehlende hinter einem Fehler verstehen möchten, um einem Kind zielgerichtet zu helfen. Zum Beispiel mit Sprachscreenings.

Dabei wollen selbst die größten Bildungsromantiker vom Arzt wissen, was genau ihnen fehlt, um die passende Behandlung zu erhalten. Auch Sportler zahlen viel Geld für Trainer, die ihnen sagen, was sie noch nicht können und wo sie sich verbessern müssen. Nur in der Pädagogik ist es in Verruf geraten, Fehler zu betrachten, um anschließend das Fehlende aufzubauen. Man hat Angst, dass Menschen als Gesamtperson verachtet werden, sobald man ihre Fehler benennt. Doch das ist eine Frage der Haltung, die sich durch Naivität nur verschleiern lässt, nicht verhindern. Man kann ein Kind nicht gezielt anleiten, ohne zu wissen, was es noch nicht kann.

Führung und Anleitung durch Erwachsene

Aber das macht nichts, denn Führung und Anleitung durch Erwachsene lehnt die neue Kindheitspädagogik ebenfalls ab. Stattdessen ist nun „Selbstbildung“ angesagt. „Selbstbildung“ steht für den naiven Glauben, dass Kinder alles mit links lernen können, und zwar ohne Orientierung an objektiven Zielen und ohne beharrliche Ermutigung, sich ihren Schwächen zu stellen. Ihre triebhafte Neugier allein reiche dazu aus und würde sich gegen Geltungsdrang, Bequemlichkeit, Unwissenheit und mangelnde Weitsicht durchsetzen.

Damit verwandt ist der Ansatz in der Sprachdidaktik, der es für überflüssig erklärt, Satzbau und Grammatik explizit zu vermitteln. Selbst, wer nur wenige Stunden pro Woche eine Sprache hört, soll sich angeblich auf die gleiche Art die Regeln für Morphologie, Syntax und Lexik aus ihr ableiten können wie ein Kind, das seine Muttersprache lernt. Man könnte meinen, im Kindergarten sei dies gegeben, doch das stimmt nicht. Muttersprachliches Lernen funktioniert, wenn man von der Mutter lernt – sprich: von einem kompetenten Erwachsenen, der die Fäden der Interaktion in der Hand hält, die Sprache fehlerlos beherrscht und den Lerner freundlich korrigiert.

Doch solche Situationen gibt es kaum noch, seit man Anleitung und Korrekturen den goldenen Kälbern „Partizipation“ und „Selbstbildung“ geopfert hat. Kinder hören Deutsch nun primär von anderen Kleinkindern, die es selbst nicht richtig können. Das verzögert Studien zufolge den Spracherwerb; wenn Deutsch Zweitsprache ist, sogar um sechs bis sieben Jahre. Sprache als wichtigstes Lernmittel der Schulzeit muss vor diesem Hintergrund unterentwickelt bleiben, und das ist genau, was wir seit Jahren erleben. Der bayerische „Vorkurs Deutsch“ versucht, dies zu ändern. Er richtet sich aber nur an die Schwächsten und beinhaltet im Grunde das, was noch vor 20 Jahren selbstverständlicher Alltag im Kindergarten war.

Zeit für ein echtes Tischgespräch

Hinzu kommt, dass die „neue Kindheitspädagogik“ Erzieherinnen ängstlich und führungsschwach macht. In der Praxis sieht das so aus: Die Kinder sitzen zu Tisch, doch die Essenslieferung ist verspätet. In den Gesichtern der Erzieherinnen lese ich Furcht. Sie bestätigen das in der Nachbesprechung: „Ich habe immer Angst, dass Chaos ausbricht, wenn die Kinder sitzen müssen, bevor das Essen auf dem Tisch steht. Sie können das nicht. Wenn der Erste Sachen schmeißt oder wegrennt, zieht er die ganze Gruppe mit.“ Panisch beginnen sie daher, ein Fingerspiellied zu singen: „Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her …“ Der Sprachfördereffekt ist minimal, denn die Kinder singen nicht mit und verstehen den Text nur vage. Ich beschließe, an meinem Tisch die Zeit für ein echtes Tischgespräch zu nutzen.

Ein Kind fragt nach dem Anhänger an meiner Halskette, in dem ein Löwenzahnsamen steckt. Wir sprechen darüber, warum die Blume „Löwenzahn“ heißt, aber auch „Pusteblume“: Die Blätter sind gezahnt wie die Zähne von einem Löwen. Die Blume ist zuerst gelb, ein wenig wie die Mähne von einem Löwen. „Mähne“, das sind die Haare, die dem Löwen rund ums Gesicht wachsen. Was passiert später mit der Blume? Die Blüte verwelkt. Die Blüte ist das Gelbe von der Blume, und verwelken heißt absterben, also den Saft verlieren, austrocknen. Dann nennt man sie „Pusteblume“.

Warum? Was ist pusten? Wer kann alles pusten? Wozu pustet man die „Pusteblume“? Was passiert dann – und wie kann man das nennen? Schwebende Fallschirmchen vielleicht? Was ist ein Fallschirm? Was ist ein Regenschirm? Was ist der Unterschied zwischen schweben und fliegen? Und so weiter. Natürlich muss ich gelegentlich sagen „Warte, lass Luna ausreden!“ oder „Nein, wir reden jetzt nicht über Autos“. Doch die Kinder genießen die ungewohnte Situation.

Verpflichtende Sprachtests als „KiTa-Abitur“

Die Erzieherinnen bitten mich später, ihnen in der Supervision beizubringen, wie man solche Tischgespräche führt. Es ist jedoch fraglich, ob ihre Vorgesetzte das gestattet. Sie besteht nämlich darauf, dass die Kinder über jede Aktivität abstimmen und alle Themen selbst wählen. Das nennt sich „demokratische Erziehung“ und steht in den Leitlinien des Trägers. Auch könnte es als „seelische Gewalt“ interpretiert werden, einem Kind, das andere nicht ausreden lässt, den Mund zu verbieten. Sie dürfen auch nicht „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ singen – ein Lied, mit dem Kinder noch in den 1980er Jahren ganz nebenbei lernten, die Vokale in einem Wort zu lokalisieren. Das Lied ist heute tabu.

Ich schlage spontan vor, es mit „Bierfahrerbeifahrer“ zu versuchen. „Borforerboforer“ „Barfahrerbafahrer“, das kann heute auch kein einziges Kind, genausowenig wie „Dro Chonoson“. „Bierfahrerbeifahrer“ überhaupt nachzusprechen ist schon eine Herausforderung. Aber ein toller Sprechanlass – was ist denn ein Beifahrer? Was ist ein Bierfahrer? Und was für „-fahrer“ gibt es noch? Die bayerischen Grünen haben reflexartig die verpflichtenden Sprachtests als „KiTa-Abitur“ verunglimpft, weil sie traditionell nur fördern wollen, ohne Leistung zu fordern. Doch das eine geht nicht ohne das andere. Es ist Zeit, dass gerade die Bildungsromantiker dies einsehen. Denn bei aller Liebe zum Bier: Auch bayerische Kinder haben ein Recht darauf, später mehr als nur Bierfahrerbeifahrer zu werden.



Literatur:

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration; Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst: Vorkurs Deutsch 240 in Bayern. Prozessbegleitende Sprachstandserfassung und methodisch-didaktische Grundlagen. https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000008?

Pharmazeutische Zeitung: Lehrerverband: Wortschatz von Schulanfängern schrumpft. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/2018-09/lehrerverband-wortschatz-von-schulanfaengern-schrumpft/

Stern, Clara und William: Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. Leipzig, 1907.

Verbeek, Veronika: Die neue Kindheitspädagogik: Chancen, Risiken, Irrwege. Stuttgart, 2023