Seit 25 Jahren befindet sich das deutsche Bildungswesen in einer Abwärtsspirale. Die jüngsten PISA-Ergebnisse markieren den bisherigen Tiefpunkt. Man hat sie schnell durch Migration und Lockdown erklärt, doch das greift zu kurz. Vom Kindergarten bis zum Abitur hat ein ideologisch begründeter Wandel stattgefunden, der die Qualität von Erziehung und Unterricht gesenkt hat. Die Einstellungen der Bildungspolitiker und -forscher müssen sich ändern, damit unsere Kinder wieder etwas Handfestes lernen können. In einer fünfteiligen Serie erklärt die Sonderpädagogin und heilpädagogische Psychologin Miriam Stiehler, woher diese Fehlentwicklungen kommen, wie sie sich auf Schüler auswirken und was sich ändern muss. Dies ist der zweite Teil der Serie.

„Streber!“ Wer kennt ihn nicht, den Schmähruf aus der letzten Bank? Mathematische Leistungen korrelieren stark mit Hochleistung, Intelligenz – und männlichem Geschlecht. Das sieht man nicht gern, sondern kräht „Streber“ oder, distinguierter, „Elitär!“.

Jungen scheinen gut damit zurecht zu kommen, dass die Mathematik eine ganz eigene, knappe und stets eindeutige Sprache hat – ähnlich wie Programmiersprachen, für die sich dreizehn Mal so viele Jungen wie Mädchen dauerhaft interessieren, obwohl es Apps wie „Scratch Junior“ schon für Kleinkinder gibt. Doch seit der ersten PISA-Studie im Jahr 2001 haben natürlichsprachliche Darstellungen in der Mathematik stark zugenommen. Es gilt jetzt schon als mathematische Leistung, aus einem Diagramm zwei Zahlen abzulesen. Das kommt der tendenziellen sprachlichen Stärke von Mädchen entgegen. Die korrekte mathematische Notation ist in den Hintergrund getreten.

Jungen schneiden insgesamt besser ab

In PISA und TIMMS schrumpfte zwar zuletzt der Leistungsvorsprung der Jungen in Mathematik und Naturwissenschaften – aber nicht, weil die Mädchen aufgeholt hätten, sondern weil die Leistungen der Jungen weiter gesunken sind. Generell zeigt TIMMS trotzdem eindeutig, dass Jungen in Mathematik die Nase vorn haben: Trotz der international sehr unterschiedlichen Pädagogik (Europa, Asien, Amerika …) gibt es kein einziges Teilnehmerland, in dem die Mädchen statistisch signifikant besser wären als die Jungen.

Egal, ob man die Leistungen nach den Themenbereichen (Arithmethik, Geometrie, Daten) oder kognitiven Leistungen (Reproduzieren, Anwenden, Problemlösen) sortiert: In keiner einzigen Aufgabengruppe haben die Mädchen einen signifikanten Vorsprung. Es wäre absurd, dies auf einen internationalen Diskriminierungsfaktor zu schieben anstatt auf die Natur. Jungen schneiden insgesamt besser ab, weil es gleichzeitig mehr Mädchen auf der vorletzten Leistungsstufe gibt und mehr Jungen in der höchsten Leistungsklasse.

Unsachgemäße „Reformen“

Traurig ist, dass sich niemand mit den Jungen über diese Situation zu freuen scheint: „Dieser Befund kann in Bezug auf den Abbau von Geschlechterdisparitäten im Fach Mathematik nicht zufriedenstellen“, schreiben die TIMMS-Autoren. Was wäre denn so schlimm daran, sich mit diesem Unterschied genauso abzufinden wie mit der unterschiedlichen Muskelmasse und Blickfeldgröße von Männern und Frauen? Warum sollte es nötig sein, den Mathematikunterricht immer unmathematischer und damit unsachgemäßer zu gestalten, damit er „mädchenfreundlicher“ wird?

Auf mathematische Verschriftung und Beweisführung zunehmend zu verzichten, schadet letztlich all denen, die Mathematik korrekt lernen wollen und sollen. Was eine Primzahl ist, steht ewig und unveränderlich fest, das ist das Wesen der Mathematik - an der Mathematik herumzudoktern, als könne man hier die nächste Rechtschreibreform ansetzen, führt zu nichts Gutem. Momentan passiert genau das: Auf angeblich langweilige Übung wird verzichtet, vermeintlich abwechslungsreiche Anwendungsaufgaben führen zu unfassbar chaotischen Lehrbüchern, und mathematische Kernaussagen treten zugunsten von Vereinfachungen in den Hintergrund. Das verwirrt Mädchen und Jungen gleichermaßen, und am Ende können alle schlechter rechnen.

Jungen und Mädchen sind unterschiedlich motiviert

Genauso sinnlos ist es, dass nun Mädchengruppen „ko-kreative Aufgaben“ für den Bundeswettbewerb Informatik entwickeln sollen, weil man festgestellt hat, dass nur 7% der Endrunden-Teilnehmer weiblich sind. Eine Befragung zeigte, dass Mädchen durch das Image als intelligenter, aber nerdiger Topverdiener schlicht nicht motiviert werden, Informatik zu studieren. Forscher bezeichnen „die intrinsische Motivation als erklärungsmächtigste Werte-Variable in Form von fachspezifisch positiven Einstellungen“ und betonen das „Fähigkeitsselbstkonzept“.

Das heißt auf Deutsch: Jungen interessieren sich einfach mehr für Mathematik und Informatik und trauen sich mehr zu. Wenn man etwas mag, leistet man gerne mehr auf diesem Gebiet. Die Behauptung, das „Fähigkeitsselbstkonzept“ müsse grundsätzlich bei beiden Geschlechtern gleich sein und Unterschiede resultierten nur aus gesellschaftlichen Zwängen, kann man nach Jahrzehnten von Werbung für MINT-Berufe als widerlegt betrachten.



Warum auch nicht? Warum sollten Mädchen nicht das Recht haben, sich schlicht und einfach weniger für Informatik zu interessieren und mehr für Zahnmedizin? Es ist kein Selbstwert, Informatik zu studieren, nur weil Jungs das tun. Steckt nicht gerade in dem Bestreben, Mädchen in männliche Domänen zu pushen, ein hartnäckiger Sexismus – so als seien die von Männern bevorzugten Berufe per se die besseren? Und wenn man das möchte – müssten wir dann nicht auch eine Frauenquote bei der Müllabfuhr einführen? Bei meinem letzten Kontrollbesuch auf dem Wertstoffhof wurde dieser Berufszweig einseitig von Männern beherrscht. Wenn Fridays for Future in seiner Führungsriege weiblich dominiert ist, sollten es dann nicht auch die ganz konkreten Recycling-Aktivitäten sein?

Haben wir doch einfach Vertrauen in die Jugend: Interessierten und begabten Mädchen steht der Zugang zu MINT-Berufen frei. Wir dürfen es getrost den Schülern überlassen, ihre Berufe aufgrund ihrer Stärken und Präferenzen zu wählen. Sie werden schon wissen, was sie tun. Und wenn dann der Junge Ingenieur werden will, aber das Mädchen eine Personalvermittlung gründen, oder auch umgekehrt – dann sollte man ihnen diese Freiheit lassen.

Die Angst vor einem „intelligenteren“ Geschlecht

Ich denke, die Stärke von Jungs in Mathematik wird nicht nur deshalb geringgeschätzt, weil man glaubt, alle Berufe paritätisch besetzen zu müssen. Ich vermute dahinter einen anderen, tieferen Grund, der auf einem Missverständnis beruht.

Fakt ist nämlich: Sehr gut in Mathematik und Naturwissenschaften zu sein, deutet mit großer Wahrscheinlichkeit auf hohe Intelligenz hin. Fakt ist auch, dass es mehr mathematisch hochbegabte Jungen als Mädchen gibt. Männer sind Frauen im mathematischen Schlussfolgern und der räumlichen Orientierung überlegen, während Frauen bei den reinen Rechenfertigkeiten wie schriftlichem Dividieren etc. etwas besser abschneiden. Kein Fakt, aber eine Befürchtung ist: Wenn man zugibt, dass Jungs in der Schule oft besser als Mädchen in Mathematik sind, erklärt man Mädchen zum dümmeren Geschlecht.

Jeder kennt einen aus seiner Schulzeit

Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Ja, es gibt mehr hochintelligente Jungs. Aber auch mehr geistig behinderte! Intelligenz ist in einer Gauß’schen Glockenkurve verteilt. Die zierte früher den 10 DM-Schein, vielleicht erinnert sich jemand. Unter den linken und rechten Ausläufern dieser Kurve liegen wenige, aber sehr hohe bzw. sehr niedrige Werte – bei der Intelligenz die Anzahl der Hochbegabten und der geistig Behinderten. Bei Männern ist diese Kurve insgesamt breiter als bei Frauen. Das bedeutet, dass es einerseits mehr männliche Hochbegabte gibt, die im normalen Schulalltag natürlich auffallen.

Andererseits gibt es auch mehr geistig behinderte Jungs – doch die fallen dem Durchschnittsschüler weniger auf, denn sie befinden sich trotz aller Inklusion meist nicht an Regelschulen. Daher vergleicht sich im Alltagsdenken niemand mit ihnen, und sie spielen auch für die Ergebnisse von PISA und TIMMS keine Rolle. In der Erfahrungswelt der allermeisten Schüler gibt es jedoch sehr wohl hochleistende Jungs. Jeder kennt einen aus seiner Schulzeit. Sie erhöhen auch die durchschnittliche männliche Leistung in PISA und TIMMS. Man darf also getrost zugeben, dass an weiterführenden Schulen höhere Mathe-Leistungen von Jungs erwartbar sind und vertiefende Wahlkurse den Interessierten zugutekämen.

Was nicht passt, wird passend gemacht

Eigentlich sind das alles relevante Fakten, die man bei der Gestaltung des Unterrichts berücksichtigen müsse. Stattdessen wird das Thema umgangen: Selbst Intelligenztests werden seit 90 Jahren von vornherein so gestaltet, dass sie am Ende nur Aufgaben enthalten, die keine Geschlechterunterschiede zeigen. Mehr noch, die Existenz des biologischen Geschlechts wird zunehmend geleugnet.

Wir ersetzen das, was nicht in bestimmte ideologische Zielvorstellungen passt, durch eine Pippi-Langstrumpf-Naturwissenschaft: Drei mal drei macht sechs, widdewiddewitt … Schüler möchten heute immer weniger einsehen, dass 10:2 = 4 nicht nur ein bisschen falsch ist, sondern genauso falsch wie 10:2 = 576. Auf TikTok und Instagram kennt man das Ganze als „Girl Math“, immerhin mit einem Funken Selbstironie: Mit Regeln wie „Wenn ich bestellte Klamotten zurückschicke, habe ich Geld verdient“ oder „Alles was ich mit Kreditkartenguthaben bezahle, ist umsonst“ rechnen sich junge Frauen ihre Impulskäufe schön.

Wer sich schlecht damit fühlt, kann seit einigen Jahren auch auf die Diagnose „Mathematikangst“ zurückgreifen, die ein deutscher Psychiater propagiert. Dass Angst vor Mathematik primär von Nichtkönnen herrührt und durch Dazulernen überwindbar ist, wurde ausgiebig in der jüngsten PISA-Studie belegt. Aber es ist angenehmer, an etwas zu leiden, als etwas tun zu müssen.

Jedem die gleiche Chance bieten

Gleichzeitig – mit der dahinter stehenden Ideologie im Einklang – werden Mädchen in der schulischen Realität bevorzugt: Es ist gut belegt, dass Mädchen in fast allen Fächern bessere Schulnoten als Jungen bekommen, obwohl Jungen in anonymisierten Leistungstests gleich gut oder besser abschneiden. Jungen werden also bei der persönlichen Benotung oft benachteiligt. Dies gilt aber nicht als Problem, da es sich um „positive Diskriminierung“ zugunsten von Mädchen handelt, während Mathematik bisweilen als „Mansplaining“ abgetan wird. Jungen scheinen erstaunlich robust zu sein, da sie es schaffen, trotz jahrelanger Benachteiligung ihren objektiven Leistungsvorsprung zu erhalten.

Gerade als Mutter von zwei Söhnen und zwei Töchtern wünsche ich mir, dass man Geschlechterdifferenzen schlicht und einfach als gegebene Unterschiede akzeptiert und jedem das Recht lässt, seine individuellen Stärken auszubauen. Eigentlich wurde die viel beschworene „Chancengleichheit“ unseres Bildungssystems genau zu diesem Zweck etabliert: Jedem die gleiche Chance bieten, aus dem ihm Gegebenen das Beste zu machen. Das bedeutet noch lange nicht, dass jedem dasselbe gegeben ist, dass man manchen etwas nehmen und anderen etwas aufzwingen sollte, damit am Ende alle zum gleichen Ergebnis gelangen. Gleich sollen die Chancen sein – vollkommen gleiche Ergebnisse böte nur eine Gesellschaft androgyner Klone in staatlich betreuten Wohnblocks. Da gäbe es immerhin keine Streber mehr.



