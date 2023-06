Es gibt nur wenige Ministerpräsidenten, die gegen das Gendern in Schule und Verwaltung noch Flagge zeigen. Zu ihnen gehört Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg (Grüne): „Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr. (…) Es ist schon schlimm genug, dass so viele unserer Grundschüler nicht lesen können. Man muss es denen nicht noch erschweren, indem man in der Schule Dinge schreibt, die man gar nicht spricht.“ Auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) schließt die Verwendung der Gendersprache an den Schulen ihres Bundeslandes aus. Das Verbot betreffe Gendersternchen, Unterstriche und Doppelpunkte. Maßgeblich für die Schulen seien die amtlichen Rechtschreibregeln.

Berlin hatte schon unter der rot-rot-grünen Vorgängerregierung beschlossen, dass an Schulen und Universitäten maßvolles Gendern erlaubt sei, damit Frauen in den Berufen, in denen sie stark vertreten sind, „sichtbar“ seien. Berlins Schulen schreiben deshalb auch im amtlichen Schriftverkehr: „Lehrer*innen“, „Schüler*innen“. Sogar von „Hausmeister*innen“ ist die Rede, die es an den Schulen gar nicht gibt.