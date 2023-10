Slavoj Žižek ist der Intellektuelle mit der roten Tinte. Er selbst hat dieses Phänomen einmal mit den Mitteln eines alten kommunistischen Witzes zu erklären versucht: Ein Mann aus Ostdeutschland, so Zizeks hintersinniges Aperçu, wurde von seinem volkseigenen Betrieb zur Arbeit nach Sibirien geschickt. Da er wusste, dass die Zensur seine Briefe von dort lesen würde, verabredete er mit seinem Freund einen Code: „Wenn ein Brief, den du von mir bekommst, mit blauer Tinte geschrieben ist, dann enthält er die Wahrheit. Wenn er aber in roter Tinte verfasst ist, so enthält er Lügen." Der Mann also reist ab, und nach wenigen Wochen verschickt er seinen ersten Brief. Alles darin ist in blauer Tinte gehalten. Er schreibt: In Sibirien ist alles großartig. Es gibt Filme aus dem Westen, die Wohnungen sind warm und geräumig und in den Geschäften ist alles zu kaufen, was das Herz begehrt. Das einzige, was es hier nicht gibt: rote Tinte.

Man muss sich das Denken des Slavoj Žižek also als ein Denken mit roter Tinte vorstellen – und das mitten in einer Gesellschaft der monotonen Blaufärberei. Wo für gewöhnlich Wahrheit und Lüge nicht mehr zu erkennen oder ununterscheidbar geworden sind und wo selbst der größte Wiederspruch noch unter einem hübschen Blauschimmer verdeckt wird, da macht Žižek alle Spannungen, Nuancen, ja alle offenkundigen Differenzen unmissverständlich sichtbar. Für den geschulten Hegelianer ist das letztlich eine Frage prozessualer und dialektischer Wahrheitsfindung. Und mit Žižeks Liebe zum Witz, der laut Freud alle moralischen Hindernisse zumindest für einen kurzen Moment der Lustgewinnung hinter sich lässt, schleust der widerborstige Philosoph immer wieder neu jene abgespaltenen Teile der Wahrheit in die Diskurse ein, die wir für gewöhnlich nicht mehr hören wollen. So ist Žižek, obwohl von vielen als geschmeidiger Pop-Philosoph verehrt, eigentlich längst zu einem Paria unserer Positivgesellschaft geworden. Wo alle unisono und affirmativ den Like-Botton betätigen, drückt er wie im Affekt auf „Dislike“.