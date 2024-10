Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Nördlich der Alpen hatte man schon immer viel zu arbeiten und wenig zu lachen. Hat das etwas mit dem protestantischen Ethos und dem Hang zur drakonischen Selbstdisziplinierung zu tun oder einfach nur mit schlechtem Wetter, schlechter Laune und der schlechten Regierung? Die notorische Freudlosigkeit der nördlichen Gefilde wird wohl niemals zur Gänze zu ergründen sein, fällt aber bei Reisen in den Süden Europas ganz besonders ins Auge. Mag auch dort (wie überall!) die Wirtschaft lahmen, die demographische Kurve nach unten zeigen und der Arbeitsmarkt sogar noch prekärer als hierzulande sein, dem Lebensgefühl mediterraner Leichtigkeit tut all dies keinen Abbruch. Der Süden ist in dem Sinne eine überlegene Zivilisationsform, als es ihm uneingeschränkt gelingt, Freude und Genuss aus Alltäglichem zu schöpfen – trotz aller Härten, Zwänge und Unwägbarkeiten.

Was macht den europäischen Süden so besonders? Der homerische Himmel, das überwältigende griechisch-römische Erbe, die berührende Schönheit der Landschaften und Küstenlinien oder die unprätentiöse Ausgewogenheit der Weine und Speisen? „Es ist der wunderbarste Ort von der Welt“, beschrieb Goethe in seiner „Italienischen Reise“ den botanischen Garten von Palermo. Auch Richard Wagner zeigte sich von der mediterranen Üppigkeit inspiriert. Klingsors paradiesischer Garten im „Parsifal“ zeugt von Wagners Aufenthalten im südlichen Italien.

Einerlei, ob Realität oder Wunschdenken, der Süden übt eine magische Anziehungskraft auf Nordeuropäer aus. In seinem neapolitanischen Tagebuch bemerkt Ernst Jünger: „Was ein südliches Meer an Geheimnissen birgt, das ist für die an blasseren Schimmer gewöhnten Augen des Nordens von unerschöpflichem Reiz.“ Umgekehrt hat man noch nie davon gehört, dass ein Sizilianer von den Stränden vor Travemünde oder Kaliningrad träumt.

Das Mittelmeer als Mittelpunkt

Europa ist eine Erfindung des südlichen Mittelmeerraums. Seit der Antike gingen von hier die wesentlichen Impulse für Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst, Philosophie und Staatswesen aus, die bis heute zivilisatorisch grundlegend sind. Der französische Historiker Fernand Braudel schreibt in seiner klassischen Studie zur mediterranen Geschichte: „Die Mittelmeerwelt, das sind Straßen zu Land und zu Wasser, sind Verbindungen, und ebenso wie die Wege sind die Städte miteinander verbunden, kleine, mittlere, große, und alle reichen sie einander die Hand – Straßen und immer mehr Straßen, ein vollständiges Verkehrsnetz.“ Regionen nördlich der Alpen spielten in diesem seit der Antike florierenden Wirtschafts- und Infrastrukturraum nur eine periphere Rolle. Palermo und Neapel zählten, vor London und Paris, zu den größten Städten in Europa.

Mit dem Untergang des römischen Imperiums verschob sich das Zentrum der europäischen Macht Richtung Norden. Doch nicht zur Gänze. Immer wieder wurde die europäische Nordsüdachse politisch und symbolisch wiederbelebt. Etwa durch den Stauferkaiser Friedrich II., der in Palermo begraben liegt, oder durch den Staatenbund des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“, der erst 1806 aufgelöst wurde. Die industrielle Revolution und die kontinuierliche Verlagerung des geopolitischen Zentrums vom Mittelmeer zum atlantischen Raum bereiteten der mediterranen Herrlichkeit bis auf weiteres ein Ende. Der Massentourismus ist nur eine schwache Kompensation einstiger Strahlkraft.

Machtpolitisches Comeback des Südens?

Erkämpft sich der Süden Europas heute wieder ein Comeback? Die Kulturwissenschaftler Edgar Morin und Mauro Ceruti sind davon überzeugt, dass sich die mediterranen Länder politisch unter Wert verkaufen. Sie sind traditionsreiche Handelsmächte an den Schnittpunkten von Europa, Afrika und Asien, ihre vielfältigen Verbindungen auch im 21. Jahrhundert noch virulent. Auch das intuitive Verständnis von Ästhetik lässt sich bis heute monetarisieren, wie Italiens Vorrangstellung in Mode, Lifestyle und Design beweist.

Intellektuell hat der Süden ebenfalls einiges zu bieten. Die Universitäten von Pisa, Federico II in Neapel und La Sapienza in Rom sind selbst im internationalen Maßstab top. Vor allem aber sind die Küstenstädte des Südens seit jeher multikulturelle Mikrokosmen, die das Miteinander unterschiedlicher Religionen, Ethnien und Ideologien zivilisatorisch verinnerlicht haben. Die Erfahrungswerte mit Migration gehen im Süden viele Jahrhunderte zurück. Darauf lässt sich heute zurückgreifen.

Eine römische EU?

Eine Europäische Union mit dem Kraftzentrum im südlichen Europa? Warum eigentlich nicht? Es wäre allemal ein Zugewinn an Lebensqualität, politischer Fantasie und wirtschaftlicher Initiative. Das politische Italien findet zudem deutliche Worte für die aktuellen Herausforderungen Europas, Eindämmung der Migration, Abschreckung gegenüber Russland, Besinnung auf genuine Werte und Interessen.

Von Deutschland jedenfalls ist in dieser Hinsicht momentan, und wohl auch in absehbarer Zukunft, nichts zu erwarten. Der Glanz des ungeliebten europäischen Musterschülers ist verblasst. Wie wenig Deutschland als politische Führungsmacht noch taugt, offenbart nicht zuletzt sein glückloses Lavieren im Ukrainekrieg. Auch wirtschaftlich, technologisch und bildungspolitisch lässt sich Deutschland beim besten Willen nicht mehr als Vorbild für andere Nationen beschreiben. Das völlige Scheitern der Migrationspolitik (wenn es überhaupt je einen positiven Gestaltungswillen gab) kommt hinzu. Hat Europa also mehr zu bieten als eine orientierungslos absteigende Bundesrepublik? Hoffentlich! Die Blicke richten sich erwartungsvoll nach Süden.

Zum Schluss

Was Südeuropa, und insbesondere Italien, dem Norden voraushat, lässt sich vielleicht am ehesten bildhaft verdeutlichen. Ein Foto aus der Merkel-Ära zeigt die Bundeskanzlerin und den italienischen Ministerpräsidenten zu Besuch in den Uffizien. Auf dem Foto sind drei Personen abgebildet: Merkel, Renzi und der David des Michelangelo. Keine Frage, wer von den dreien das Gedächtnis der Zeit überdauern wird.