Die Moderne ist schwarz. In kleinem Format und umrandet von großzügigem Weißraum schluckt sie das Licht in der ehrwürdigen Tretjakow-Galerie an Moskaus berühmter Lawruschinski-Gasse. Kasimir Malewitschs Gemälde „Das schwarze Quadrat“ ist hier in über hundert Jahren Kunstgeschichte zu einer Ikone herangereift. „Der Aufstieg zu den gegenstandslosen Höhen der Kunst ist mühselig und voller Qualen“, hatte Malewitsch selbst im Jahr 1915 über diesen historisch einzigartigen Versuch geschrieben, mit der Geschichte der klassischen Darstellungsweisen tabula rasa zu machen.

Manch ein Politiker von heute, der sich mit diesem Statement des Ikonenmalers des Suprematismus konfrontiert sieht, dürfte Vergleichbares empfinden. Denn der Versuch, zu den gegenstandslosen Höhen der Politik aufzusteigen, scheint mit ganz ähnlichen Mühen verbunden zu sein. Es ist nämlich durchaus nicht einfach, Geschichte vergessen zu machen. Schon gar nicht jene Geschichte, die wir alle erlebt haben und die gerade erst vor unseren Augen vorübergezogen ist.