Es gibt verschiedene Motivationen für aushäusiges Essen. Manchmal will man einfach möglichst schnell und preiswert Nahrung zu sich nehmen, ohne allzu gehobene Ansprüche an Qualität und Ambiente. Dann geht man zu einem Imbiss, in eine Kantine oder sucht ein einfaches Lokal mit Speiseangebot auf, etwa in der Mittagspause oder bei einem längeren Ausflug.

Manchmal trifft man sich in möglichst lockerer Atmosphäre mit Freunden um zu quatschen, Bier oder Wein zu trinken und auch eine Kleinigkeit zu verspeisen. Und manchmal geht man in ein gutes und einigermaßen bezahlbares Retaurant. Doch wer es sich leisten kann, will es auch mal ziemlich oder sogar richtig kräftig krachen lassen. Dann wird Essen zum Event. Man reserviert einen Tisch und geht mit gut gepolsterter Geldbörse bzw. Giro- oder Kreditkarte in ein irgendwie „angesagtes Restaurant“ oder erkundet einen „Geheimtipp“.

Gourmet-Bibel Michelin Guide

Diesem Segment widmet sich eine Unzahl von Publikationen, von wöchentlichen Rubriken in Zeitungen über Monatsmagazine bis hin zu jährlich erscheinenden lokalen, nationalen oder gar globalen Restaurantführern. Da geht es dann um Kategorien und Rankings, die in Form von Punktebewertungen, Sternen oder Kochmützen (u.a.) vermittelt werden.

Globaler Platzhirsch in dieser Sparte ist der seit rund 100 Jahren als Restaurantführer erscheinende Guide Michelin, von dem es seit 1964 auch eine deutsche Ausgabe gibt. Er basiert auf der Vergabe von 1 bis 3 Sternen, die jährlich vergeben und auch wieder aberkannt werden können. In Deutschland gibt es derzeit 280 Restaurants mit einem Stern, 50 haben zwei Sterne und 10 sogar drei. Weltweit gibt es rund 3.500 Sterne-Restaurants. Entscheidende Kriterien für die Vergabe sind die hohe Qualität von Zutaten, ein außergewöhnliches Kochhandwerk und ein konstantes Niveau.

Auch Straßenküchen können Spitze ein

Ob es sich bei dem Lokal um einen Imbiss, ein einfaches Bistro oder ein luxuriöses Restaurant handelt, ist für eine Bewertung mit Michelin-Sternen unerheblich. Sterne werden für das Essen auf dem Teller vergeben, und zwar für den Betrieb und nicht für den verantwortlichen Koch. Aspekte wie Ambiente, Weinkarte, Service oder Preise werden gesondert bewertet. 2017 wurde beispielsweise eine Straßenküche in Bangkok mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Der Guide Michelin hat sich auch eine eigene 2. Liga geschaffen. Die Auszeichnung Bib Gourmand wird für „sorgfältig zubereitete und zugleich preiswerte Mahlzeiten“ vergeben. Und seit 2020 gibt es auch einen „Grünen Stern“ wo es neben guter Qualität vor allem um Herkunft und Transportwege der Produkte sowie die Art des Anbaus, der Tierhaltung und Verarbeitung geht. Andere gut eingeführte Bewertungspublikationen wie The World’s 50 Best Restaurants, Gault Millau oder das Magazin Essen & Trinken arbeiten für ihre Rankings mit teilweise deutlich anderen Kriterien und Erhebungsmethoden. Aber immerhin ist das jeweils einigermaßen transparent.

Wenn Speisenqualität zur Nebensache wird

Doch immer häufiger stößt man seit einigen Jahren auf ein neues Label. Das nennt sich „Fine Dining“. Dabei handelt es sich nicht um einen geschützten Begriff. Verliehen wird dieses „Prädikat“ quasi per Selbstermächtigung durch die jeweiligen Restaurants im Verbund mit entsprechenden PR-Aktivitäten, verstärkt auch in Social-Media-Kanälen wie Instagram und TikTok. Skizziert wird dabei eine Art Gesamtkunstwerk, bei dem die Qualität des Essens nur noch ein Faktor unter vielen ist. Der Restaurantbesuch soll so zum Event für alle Sinne werden. Auf Rankings wird verzichtet.

Zu den typischen Merkmalen, die bei angepriesenen „Fine Dining-Restaurants“ oftmals hervorgehoben werden, gehören u.a. möglichst exklusive und entsprechend teure Zutaten in außergewöhnlichen Kombinationen, edles Interieur, stilvolles Dekor, stimmungsvolles Licht und extravagante Anrichtung der Speisen. Das Anknüpfen an traditionellen Leuchttürmen der „Haute Cuisine“ spielt bei der „Fine Dining“-PR nur eine Nebenrolle.

„Casual Fine Dining“ als Resterampe

„Fine Dining“ will sich also als exklusives Segment (zu dem auch eine Art Dresscode gehört) positionieren, das sich auch ohne Sterne, Punkte und Kochmützen im richtig hochpreisigen Segment etablieren will. Wobei Sterne-Restaurants von der „Fine Dining“-PR gleich eingemeindet wurden. Doch der Markt dafür ist einigermaßen überschaubar, zumal sich viele betuchte Gourmets dann doch lieber auf die guten, alten Michelin-Sterne und Ähnliches verlassen. Deswegen hat man auch hier eine 2. Liga geschaffen, die sich „Casual Fine Dining“ nennt. Die Rede ist dann von „hochwertigem Essen“ in „lässiger“ oder „unkomplizierter“ Atmosphäre, also ohne Dresscode, weniger stylisch und auch nicht ganz so teuer.

Und da wird das mit diesem Pseudo-Label so richtig albern. Denn so manch im Mainstream der einfachen bis mittelmäßigen Restaurants bislang weitgehend unbeachteter Betrieb versucht jetzt, sich als „Casual Fine Dining“ zu positionieren und aufzuwerten. Wahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, bis sich die ersten Currywurst- und Döner-Buden als Orte für „Casual Fine Dining“ definieren, am besten mit einer „Dubai-Soße“, in der ein paar Pistazienkrümel schwimmen. Und natürlich haben auch schon die ersten einschlägigen Verlage „Casual Fine Dining“-Kochbücher für Zuhause auf den Markt gebracht.

Wer braucht so ein Label?

Was soll der ganze Humbug? Die Spitzengastronomie ist auf solche Labels nicht angewiesen, und einfachen bis mittleren Restaurants wird es wenig helfen, zumal man da derzeit wohl kaum an der Preisschraube drehen kann, was wohl die Idee hinter diesem PR-Begriff gewesen ist. Und wer gerne und genussorientiert kocht, wird sich gute bis hochwertige Zutaten besorgen und angemessen zubereiten – ganz ohne Definition als „Casual Fine Dining“.