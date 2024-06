Dass enttäuschte Lehrer ihren Beruf wieder an den Nagel hängen, hat es zu allen Zeiten gegeben. Während sie sich früher heimlich-leise davonschlichen, um die vermeintliche Schmach zu kaschieren, marschieren die heutigen Aussteiger mit lautem Trompetensignal aus dem Lehrerzimmer. Mit Aplomb verwandeln sie ihr eigenes Versagen in eine Anklage des „Systems“. 68 lässt grüßen. Die rebellischen Studenten von einst führten auch alle gesellschaftlichen Missstände, gerne auch das eigene Versagen, auf das kapitalistische System zurück, das so beschaffen sei, dass es das Glück der Menschen verhindere.