Heinz Strunk, am 17. Mai 1962 in Hamburg als Mathias Halfpape geboren, ist Entertainer, Schauspieler, Komiker und Schriftsteller. Mit dem autobiografisch gefärbten Roman „Fleisch ist mein Gemüse“ (2004) über seine Jugendzeit mit seiner depressiven Mutter und als Musiker in einer norddeutschen Tanzkapelle wurde er berühmt. Sein Roman „Der goldene Handschuh“ (2016) über den Frauenmörder Fritz Honka war bei Publikum und Kritikerin gleichermaßen erfolgreich und wurde mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet. Mit seinem neuen Roman „Es ist immer so schön mit dir“ schaffte er es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Das Gespräch fand einen Tag nach Veröffentlichung der Shortlist statt – auf der Strunk nicht vertreten ist.

Schade, dass es mit der Shortlist nicht geklappt hat, Herr Strunk.