Immer häufiger tragen junge Männer Schmuck, der bis vor wenigen Jahren noch als explizit feminin gegolten hätte. Perlenketten, zarte Armreife und Ohrgehänge erfreuen sich neuerdings einer wachsenden Nachfrage unter der männlichen Kundschaft. Keineswegs auf die großen Städte beschränkt, ist dieses Phänomen mittlerweile weltweit zu beobachten, in Berlin ebenso wie in Bordeaux, Bern oder New York. Selbst im konservativen China weichen die modischen Stereotype auf. Schmuck, Parfum und Schminke sind die neue globale Dreifaltigkeit der Virilität. Männlichkeit – was soll das überhaupt noch sein? Eine blasse Erinnerung an Schweiß, schmerzhafte Initiationsrituale und ambivalente Verhaltensweisen.